影／「特戰男神」南下挺罷韓　這下尷尬了…粉絲尖叫狂喊：選市長

記者許宥孺、洪正達／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜投票倒數3天！罷韓團體在倒數黃金周舉辦「最後一哩路」遊行，民進黨「新境界文教基金會」智庫副執行長吳怡農3日也特別南下高雄為活動加持，一登場時瞬間被支持者包圍，甚至還有人高喊：「出來選市長。」

▲WeCare高雄舉辦「最後一哩路」遊行 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼吳怡農現身為罷韓站台。（圖／記者洪正達攝）

罷韓團體3日以追念二二八為主題，號召民眾從雄市舊市議會一路走到228紀念公園對面的歷史博物館，高人氣的吳怡農也特別現身支持，就在「農農」登場致詞時，現場不少「農夫」和「農婦」大喊：「你好帥！」台下也有不少民眾拿起手機拍下偶像身影，甚至有男粉絲大喊：「出來選市長！」不過被粉絲力拱選高雄市長，吳怡農的表情略顯尷尬，並無針對此議題做出回應。

吳怡農在台上致詞和受訪時，「過去這幾個月，都是在場的每個人在努力，很榮幸有機會在最後一哩路，離6月6日的3天前來到高雄，和大家走短短的幾步路。」另有媒體提問，是否會針對返鄉民眾進行催票？吳怡農表示：「禮拜六的投票是展現民主精神的機會，不管我們站在哪一邊，不管我們支持誰，你支持你的韓市長，我們支持我們的罷免運動，一定都要出來投票。」

▲民眾高舉雙手比出6。（圖／記者許宥孺翻攝）