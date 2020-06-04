雲端最前線／王金平終表態挺韓！綠營決議鼓勵市民投票

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罷韓投票倒數，前立法院長王金平3日表態挺韓，「希望韓市長做好、做滿」，當天也不會去投票，引發熱議。知情人士透露，王金平近期持續受各方壓力，希望他站出來「救韓」，但王認為並非他出來就有用，僅能以「身為黨員及當初的支持者」的態度說明立場。《雲端最前線》4日邀請桃園市議員王浩宇、姓名學專家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲前立法院長王金平。（圖／記者屠惠剛攝）

「振興三倍券」將於7月15日上路，但如何執行地方仍一頭霧水，新北市長侯友宜說，經濟部表示不禁止攤商找零，但如果他拿500元振興券去吃50元的麵，找回來的450元可以放口袋，「哪有刺激消費？我還賺咧！」侯友宜強調，距離執行還有1個月，盼中央政策可以考慮得更周全，才能真正帶動經濟。

美國明尼蘇達州亨內平郡法醫辦公室公布非裔男子佛洛伊德（George Floyd）最終驗屍報告，死於心臟驟停，生前遭到執法人員壓制，頭部、臉部、嘴巴、肩膀、手臂、腿部有多處瘀傷與割傷，且感染新冠肺炎（COVID-19）。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。