「恁X等你！」罷韓開票後不論成敗　消息人士：韓國瑜6日晚間發表感言

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

罷韓投票倒數2天！外界也相當關注韓國瑜在6月6日當天會做些什麼，還是會對外發表意見？據了解，6月6日當天，韓國瑜依然會有市政行程，表現做好市政「心無罣礙」，根據近韓人士透露，韓國瑜於結束投票後，會到四維行政中心等待結果，並且率市府團隊對外表態，至於詳細的流程和規劃，目前都還在討論當中。





▲罷韓投票倒數2天 。（圖／記者吳奕靖攝）

罷韓投票時間逼近，投票前最後幾天韓國瑜顯得低調許多，據了解，他婉拒了黨中央和藍營要角等人的協助，想採取「做好市政」來抵擋罷免，4日他出席全國高級中等學校109年專業群科專題及創意製作競賽績優人員頒獎典禮，顯得有朝氣許多，與學生們互動熱絡，不僅鼓勵學生拿作品申請專利，也同時推廣青年局業務，盡力做好市長角色。

外界也相當關注韓國瑜在6月6日投票當天會做什麼？據了解，6月6日當天，韓國瑜依然會有市政行程，表現一如往常，做好市政「心無罣礙」，根據近韓人士透露，韓國瑜於結束投票後，會到四維行政中心等待結果，並且率市府團隊對外表態，不論罷免最後有無通過，都會向市民朋友表達感謝。至於詳細的流程和規劃，目前都還在討論當中。

而消息曝光後，記者二度追問韓國瑜本人，而他維持一貫風格，不回應，而新聞局長鄭照新也僅表示，這都是政治上揣測，市府目前就是專心市政。

時間對我們來說完全沒用！