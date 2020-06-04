韓國瑜「莫忘世上苦人多」　楠梓社福中心藏「珍珠」打造像家的溫暖與幸福

▲高雄市政府社會局成立楠梓社會福利中心，韓國瑜到場 。（圖／社會局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市「楠梓社會福利服務中心」成立，社會局增聘專業社會工作人員進駐中心提供經濟扶助、物資媒合、資源整合、支持性方案等福利服務，立基於「以家庭為中心，以社區為基礎」之福利服務精神，完成「強化社會安全網」中對應警分局轄區佈建社福中心的藍圖。

新設的楠梓社福中心位於楠梓區德賢路139、141號，是社會局運用翠屏里和平乙國宅2戶之1、2樓空間轉型設置，並獲中央前瞻經費補助進行修繕，設置服務台、哺乳室、友善廁所、兒童閱讀區等，並附設「珍珠小棧」服務未成年小爸媽及實物據點提供弱勢家庭物資協助，整體空間設計以溫馨、接納、關懷為主要元素，讓市民朋友在踏進來的那一刻像回家一樣的溫暖、幸福。

▲高雄市政府社會局成立楠梓社會福利中心，韓國瑜到場 。（圖／社會局提供）

楠梓社福中心以交通便利、社區資源豐富、人口組成多元的翠屏里為起點，與楠梓區在地之區公所、里辦公處、派出所、衛生所、就服站、學校、教會、廟宇等社區資源共組社會安全網絡，服務在地弱勢家庭、民眾，加強社會資源輸送近便性。

高雄市長韓國瑜親自為楠梓社福中心揭牌啟用，並強調市府一直以來「莫忘世上苦人多」的理念，社會局秉持「弱勢優先、保護、照顧、支持與發展」核心價值，持續精進創新規劃社會福利，設置社區化的社會福利據點提供服務，讓弱勢民眾近便得到完善的照顧，在此邀請楠梓區的民眾，歡迎來看看、認識及使用楠梓社會福利服務中心，也期許在地民間團體。

▲高雄市政府社會局成立楠梓社會福利中心，韓國瑜到場 。（圖／社會局提供）