立院休會仍南下高雄考察　吳思瑤批國民黨：在冷掉的韓流裡取暖

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院第10屆第1會期已5月底結束，民進黨團則預計在6月下旬召開臨時會，不過無黨籍立委、教育及文化委員會召委高金素梅在休會期間辦理考察，4日將南下高雄考察「高雄市教育行政及藝文界紓困」。對此，民進黨立委吳思瑤批評，這樣的安排「前無古人後無來者」，自己拒絕出席這樣帶有政治動機的考察行程，也可以肯定出席的應該都是藍營立委，一起在冷掉的韓流裡取暖。

根據立法院會議預報，教育及文化委員會將於4日南下高雄考察「高雄市教育行政及藝文界紓困」，並由無黨籍立委、國民黨團召委高金素梅擔任會議主席。

事實上，國民黨團在近1個月以來，已經5度安排南下高雄考察，包括交通委員會召委陳雪生5月4日安排考察高雄交通建設、內政委員會召委陳玉珍5月14日安排考察高雄原住民業務、經濟委員會召委廖國棟5月21日安排考察高雄農業建設、財政委員會召委賴士葆5月28日安排考察高雄市統籌分配款實施概況，以及高金素梅6月4日安排考察高雄市教育行政及藝文界紓困。

▲無黨籍立委高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，吳思瑤3日晚間表示，她在2日晚間收到教育及文化委員會考察「高雄市教育行政及藝文界紓困」的通知，實在讓人啼笑皆非，長期在教育及文化委員會的她，能說這樣的安排「前無古人後無來者」，奇怪得不得了。

吳思瑤指出，在休會期間安排考察行程，不是不行，但真的很少見，而這次考察的項目並非中央主管的教育文化設施機構，而是完全鎖定高雄市政，還刻意安排「雙語」教育現場，令她直言「實在很會」。

此外，吳思瑤也說，召委用「最速件」的方式，選在週末罷韓前夕遠赴高雄考察，「急成這樣為哪樁」，而高雄市政府一再規避高雄市議會的監督，現在卻熱烈歡迎中央立院帶隊考察，讓局處做專案報告，質疑高雄市長韓國瑜不好好做市長，難道還在選總統。

吳思瑤質疑，這場超乎常理的考察，是否為藍營立委試圖在罷免案前夕，利用考察行程為韓國瑜做政治造勢、政治動員，只能說「司馬昭之心，路人皆知」，自己拒絕出席這樣帶有政治動機的考察行程，她也可以肯定，出席的應該都是藍營的立委，一起在冷掉的韓流裡取暖。

吳思瑤強調，考察監督固然是立委職權，但教育文化應該超越黨派，不應為政治服務，讓立院考察淪為政治操作的秀場，實在讓人遺憾。

▼立法院教育及文化委員會將於4日南下考察「高雄市教育行政及藝文界紓困」。（圖／取自吳思瑤臉書）



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