　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班族有福了！交通部首拍板⋯國旅千元補助「不分平假日」都可用

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼全國各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊,位處萬華的華西街觀光夜市也難逃影響,遊客稀落,萬華,艋舺,華西街,觀光夜市,實體店鋪,招租,店面,租金,觀光客,人潮,消費,經濟,景點,店租,武漢肺炎,紓困,振興三倍券。（圖／記者李毓康攝）

▲全國各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部將於7到10月推出擴大國旅補助方案，預計針對自由行補助1000元、團客700元。交通部今日召開會議，拍板補助將不分平、假日，一周7天都可申請補助，好讓難以在平日休假的基層勞工、上班族也可使用。

根據觀光局初步規劃，將針對自由行每房每晚補助1000元、團客每人每日700元。另外為刺激離島觀光，也對離島進行加碼補助，自由行可再補1000元、跟團遊可補1200元。

請繼續往下閱讀...

據了解，交通部長林佳龍今日召集觀光局等相關單位，討論安心國旅補助的實施方案，包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠、補助地方政府辦理在地特色觀光活動等方案。

▲▼饒河夜市人潮大不如前。旅客,觀光客,觀光,國旅,夜市,陸客,新冠肺炎。（圖／記者李宜秦攝）

▲饒河夜市人潮大不如前。（圖／記者李宜秦攝）

與會官員表示，林佳龍認為，過去暖冬、擴大暖冬、春遊、秋冬遊四波國旅補助的經驗，包括申請、核銷的措施，都必須符合「簡政便民」的目標。

不過林佳龍指出，過去幾次國旅補助排除假日，許多國人因為家庭成員有人是上班族或基層勞工，難以在平日休假，結果一家人湊不齊，根本約不成家庭旅遊，或是有些辛苦的基層員工或社會新鮮人，因為沒有假，只能被迫缺席。

▲▼國旅,觀光,觀光客,旅客,陸客,外國人,群聚,海邊,小琉球。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局將推出國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

為了「接地氣，補助方案要照顧到基層的民眾」，林佳龍今日拍板決定，安心國旅方案7月1日起實施，目前預計至10月底止，補助將不分平日或假日，一周7天都可申請補助，「方案更體貼，讓家族旅行更好約時間」，另一方面，也藉此促成台灣觀光產業「旅遊安心、玩得開心、恢復信心」。

官員表示，安心國旅補助方案，預算不僅從20億元加碼到39億元，行政院長蘇貞昌日前也在會議中支持視實施情形再加碼，預算可望成為歷年國旅補助最高的一次，加上不分平假日的方案，預估可受惠人數也可望創下歷年新高。

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
詹惟中前妻「主動提離婚」7年才爆出　分房多年沒嘿咻
何如芸被尪爆「已刷掉一棟豪宅」　方文琳神回一句
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

成大旺宏館開工動土　開啟高教AI跨域新格局

解禁玩樂去！　秀泰影城電影票憑卡買一送一、口罩免費送

【廣編】星傳媒體公司　結合AI辨識科技　讓防疫更有創意

大眾運輸6/7起再鬆綁！維持社交距離可不戴口罩　雙鐵可賣自由座、站票

大車右側有陰影！司機一看A柱「連拍2死亡區」　網罵翻騎士：不要命了嗎

上班族有福了！交通部首拍板⋯國旅千元補助「不分平假日」都可用

台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊喊可愛」　媽驚：還發出古怪笑聲

台中購物節結合「東森購物」7月開跑　全民搶先體驗下載APP還可抽獎

國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

1千變3000元！振興三倍劵懶人包 年前要用...中低收入戶政府直接送

鹿晗飆唱三段式《那女孩對我說》　糾正訓練生「閉眼唱歌」太土XD

振興券為何不直接給2000元？　蘇揆：有錢人放口袋會忘記消費

《創造營2020》水火舞台驚艷全場　女學員沾水甩頭髮...毛不易「我都看傻了」

街頭大調查！渣男渣女已經太多...到女友家開飛航、師追學生想嘿嘿

成大旺宏館開工動土　開啟高教AI跨域新格局

解禁玩樂去！　秀泰影城電影票憑卡買一送一、口罩免費送

【廣編】星傳媒體公司　結合AI辨識科技　讓防疫更有創意

大眾運輸6/7起再鬆綁！維持社交距離可不戴口罩　雙鐵可賣自由座、站票

大車右側有陰影！司機一看A柱「連拍2死亡區」　網罵翻騎士：不要命了嗎

上班族有福了！交通部首拍板⋯國旅千元補助「不分平假日」都可用

台中嶺東科大金點新秀設計賽「奪3金8獎」　全國私校最優

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊喊可愛」　媽驚：還發出古怪笑聲

台中購物節結合「東森購物」7月開跑　全民搶先體驗下載APP還可抽獎

國衛院「新冠疫苗」明年4月準備量產　首批100萬劑供醫護施打

單親媽媽開門收到便當…抬頭看是男偶像！　「自行車親自載送」暖舉曝光

林鄭赴京報告「港版國安法」 談美制裁港...別做不利於他或名的事

跨出台北！橘色涮涮屋明年插旗台中　落腳新光三越中港店

馬沙溝關園2年預計6/25重啟　白天踏浪戲水、晚上浪漫露營賞煙火

SUGA新歌收錄「逼909人自殺邪教演說」韓媒再開砲　網震驚：防彈跟D社鬧翻了？

尾牙大王老公給附卡　米可白只刷家用「買名牌耳環靠自己」

買神級卸妝膏送20個立體口罩只到今晚0點！懶女生最愛、一罐搞定

美警又殺黑人！執法紀錄器「完全沒有畫面」　烤肉攤老闆生前供警吃免錢

首款配備微雲台的5G手機vivo X50系列擬於下半年登台

不斷更新／廖健富陽春砲先馳得點　首局兩隊1比1平手

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

生活熱門新聞

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

各國解封「台灣都被排除在外」　陳時中無奈吐「最大關鍵因素」

中衛口罩5大電商今開賣　最多一人可以買4盒

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

台灣妹長文勸世「1年內都別來日本」

八大可用三倍券？他驚爆：一堆客人秒預約

家樂福驚見VIP！回家查門檻秒呆：怎麼買

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

網友笑館嫂不漂亮　館長護妻：我愛她最漂亮

直擊八仙樂園廢墟！封閉5年「慘被綠藻吞噬」

50嵐公告「3款產品」加量漲價了

暑假快去離島玩！國旅補助加碼

三倍券比消費券好？他神解答...網笑爛

女兒凌晨叫速食！外送員「邊打手槍邊調戲」

更多熱門

相關新聞

隱瞞湖北回來「害整村被封」50人隔離　山東男子判刑1年！

隱瞞湖北回來「害整村被封」50人隔離　山東男子判刑1年！

山東聊城莘縣男子李某在新冠肺炎疫情防控期間，隱瞞自己的行程，導致50名接觸者被隔離，整個居住村莊被封。莘縣人民法院日前公開宣判，被告人犯妨害傳染病防治罪，被判處有期徒刑一年。

北富銀攜手LINE Pay　刷卡金年增124%

北富銀攜手LINE Pay　刷卡金年增124%

為何不直接發2000元？李俊俋解釋三倍券

為何不直接發2000元？李俊俋解釋三倍券

世界羽聯8月想復賽三大難題

世界羽聯8月想復賽三大難題

孕婦抗疫後生子　男嬰自帶抗體

孕婦抗疫後生子　男嬰自帶抗體

關鍵字：

新冠肺炎觀光

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「黃氏兄弟」瑋瑋同志APP約砲！鹹濕對話曝光

WHO錄音檔外洩！官員怨「中國拖延資訊」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

美艷人妻每天下午陽台曬衣服！挖出「性虐慘死」悲劇

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

瑋瑋被爆一夜情…經紀公司回應！

風田深夜當街撫摸「手伸下面」掏物

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

下體「詭彎45°」！2寶爸嘆：壞壞只能同個姿勢…一脫褲醫驚呆了

朱高正兒子慘遭後車輾斃　駕駛起訴

國三生偷騎機車撞橋墩亡　後座女友曝見面理由

更多

最夯影音

更多
重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來

重機情侶慘死！肇事司機0道歉...媽媽崩潰哭吼6次：還我兒子來
相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

相戀3年...他街頭跳浪漫求婚火舞 下秒火燒玫瑰變出戒指：嫁給我

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

魯凱族廚師將海外廚藝帶回部落 5年後成為南台灣「最難預定餐廳」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

宥勝怒逼問：死在小孩面前你OK嗎？　老婆淚拒心臟手術「誰知道會不會出不來」

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

伊能靜被老公.婆婆虧「沒每天做飯」怒了　秦媽媽求生欲上線：秦昊把我帶歪！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面