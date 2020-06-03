上班族有福了！交通部首拍板⋯國旅千元補助「不分平假日」都可用

▲全國各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部將於7到10月推出擴大國旅補助方案，預計針對自由行補助1000元、團客700元。交通部今日召開會議，拍板補助將不分平、假日，一周7天都可申請補助，好讓難以在平日休假的基層勞工、上班族也可使用。

根據觀光局初步規劃，將針對自由行每房每晚補助1000元、團客每人每日700元。另外為刺激離島觀光，也對離島進行加碼補助，自由行可再補1000元、跟團遊可補1200元。

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據了解，交通部長林佳龍今日召集觀光局等相關單位，討論安心國旅補助的實施方案，包括團體旅遊優惠、自由行旅客住宿及台灣觀光巴士優惠、觀光遊樂業入園優惠、補助地方政府辦理在地特色觀光活動等方案。

▲饒河夜市人潮大不如前。（圖／記者李宜秦攝）

與會官員表示，林佳龍認為，過去暖冬、擴大暖冬、春遊、秋冬遊四波國旅補助的經驗，包括申請、核銷的措施，都必須符合「簡政便民」的目標。

不過林佳龍指出，過去幾次國旅補助排除假日，許多國人因為家庭成員有人是上班族或基層勞工，難以在平日休假，結果一家人湊不齊，根本約不成家庭旅遊，或是有些辛苦的基層員工或社會新鮮人，因為沒有假，只能被迫缺席。

▲觀光局將推出國旅補助。（圖／記者李宜秦攝）

為了「接地氣，補助方案要照顧到基層的民眾」，林佳龍今日拍板決定，安心國旅方案7月1日起實施，目前預計至10月底止，補助將不分平日或假日，一周7天都可申請補助，「方案更體貼，讓家族旅行更好約時間」，另一方面，也藉此促成台灣觀光產業「旅遊安心、玩得開心、恢復信心」。

官員表示，安心國旅補助方案，預算不僅從20億元加碼到39億元，行政院長蘇貞昌日前也在會議中支持視實施情形再加碼，預算可望成為歷年國旅補助最高的一次，加上不分平假日的方案，預估可受惠人數也可望創下歷年新高。

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