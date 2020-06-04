旅遊泡泡圈排除台灣！學者憂：國旅恢復後「仍有10萬人沒錢賺」

▲桃園機場二航廈冷清。（圖／記者任以芳攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎疫情趨緩，日本日前鬆綁四國入境限制，卻未納入台灣，而紐澳的「安全旅遊泡泡圈」也遲未將台灣納入。觀光學者表示，對日本而言，中國為其入境第一大國，為避免得罪中國，才未將台灣列入首波名單。而紐澳則是因為與台灣緊密性較低，雙邊旅客數僅佔整年度1％。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，紐西蘭、澳洲兩國連結緊密，因此形成旅遊泡泡圈，但紐澳與台灣的連結程度相對較低，雙邊旅客數大約僅10萬人，佔比我國整年度旅客數僅1％。

請繼續往下閱讀...

黃正聰表示，日本未納入台灣的原因與中國較有關，畢竟中國旅客為日本觀光第一大市場，若納入台灣，可能會有政治困擾，且目前也只是嘗試鬆綁，可能第二波鬆綁就會擴大開放。

▲桃園機場受疫情影情響出入旅客直直落，出現客機排排停盛況。（圖／記者楊熾興翻攝）

黃正聰表示，即使國旅產業恢復後，仍有10萬名觀光人員屬於艱困產業，包括4萬名旅行社人員、2萬名導遊領隊、1萬名遊覽車人員、3萬名旅館人員。應再針對培訓課程加碼10億。有觀光人員抱怨，觀光局原宣稱培訓課程是3到8月都能上課，「怎麼6月就沒有了？」且許多人都沒有上滿120小時，就沒有經費。

黃正聰表示，台灣應積極參與泡泡圈洽談，包括紐澳、越南、日韓等，並預防中國因素干擾，另可提供來台旅客導遊服務，提醒防疫原則，也能提供工作機會。

根據試算，2019年觀光產值約8000億，包括國旅產值4000億、國際產值4000億，今年初疫情爆發後，國際產值歸零，僅剩國旅產值1000億。預計今年下半年，國旅產值逐步恢復，約可達3000億，國際產值則緩慢恢復，約500億。

黃正聰表示，預計明年觀光產業可大幅恢復，但民眾對於搭機仍有顧慮，因此國旅產值約6000億、國際產值2000億，恐怕須到疫苗問世的時候，觀光產值才能恢復正常。