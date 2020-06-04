「人才培訓計畫」20億經費用罄！觀光局：報名只到6/12截止

▲觀光客人數因疫情影響大減。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎衝擊觀光產業，交通部觀光局推出人才培訓計畫，每名觀光人員最多可領18960元的補助。該方案原定自2月26起實施半年，不過由於經費將用罄，觀光局表示，受理申請案僅至6月12日止。

交通部業於109年2月26日訂定發布「交通部協助受重大疫情影響觀光相關產業轉型培訓實施要點(下稱該要點)」，期間歷經三次修正，依該要點第17點規定申請補助期間自本要點發布生效之日起算6個月，依申請先後順序核定，至預算用罄為止。

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▲各地夜市深受新冠肺炎疫情衝擊。（圖／記者李毓康攝）

觀光人員每人可上120小時的人才培訓，每小時可得158元的補貼，最多可拿18960元。觀光局表示，該方案自開辦以來，業者反應踴躍，觀光局並視實際受理情形即時進行滾動檢討，為保障觀光產業從業人員就業安定，補助經費由原編列5億元擴增至20億元，並預估經費已用罄。

觀光局表示，該案至今受理834案，已審查通過642案，包含旅行業101案、導遊及領隊人員32案、旅宿業160案、觀光遊樂業32案及其他公協會317案，預計可培訓86,070人，核准補助金額總計約17億2,500萬元。

觀光局表示，考量目前疫情漸趨緩和，防疫旅遊及安心旅遊亦已逐步啟動，人才培訓方案配合完成階段性任務，為使辦訓單位及參訓人員預作準備，觀光局預定受理申請案至109年6月12日止。