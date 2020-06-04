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單親媽砸50萬積蓄開店 每天經營18小時只賺60元…她淚喊：請大家給我機會

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記者陳雕文／新北報導

新北市永和區一名女子離婚後獨自扶養2女兒，去年底拿出擺攤所累積的50萬元積蓄頂下一間店面，賣涼麵、水餃等，但時常日營業額都落在60元到85元之間…每月還要繳4萬元店租！她又得撥時間擺攤賣烤地瓜才能勉強生存，且陸續領了100張，共12萬元的罰單…儘管她每天精心製作美食，從清晨做生意到半夜，悽慘收入與沉重開銷把她壓到快窒息，面對記者仍微笑說，「請大家給我機會，吃吃看我做的料理」

▲▼潘媽媽。（圖／潘媽媽提供）

▲潘媽媽在捷運永安市場站附近的巷子開店，但生意不好，只好繼續擺攤賣烤地瓜，才能支付每個月4萬的店租。（圖／記者陳雕文攝）

現年53歲的潘媽媽多年前離婚後，一肩扛起扶養2個女兒的重任，擔任證券營業員但業績一年比一年差，她說，「後來股市收盤我就會去擺攤賣烤地瓜，賣著賣著也有了固定客源，後來乾脆全職投入烤地瓜」；2女兒慢慢大了也陸續出嫁生子，母女間已少有聯絡，潘媽媽哽咽地說，「我只希望她們過得好、平平安安，有空回來看媽媽…」

●樂觀開店卻迎來絕望

靠著烤地瓜與省吃儉用，存下50多萬元的潘媽媽在去年頂下捷運永安市場站附近的店面，想藉此翻轉人生，「我當時想，太好了，不用再過著被警察、店家驅趕的日子，之前的客人也能輕易找到我」很開心地把積蓄全砸下去，以為之後能當個快樂的老闆娘，但計畫永遠趕不上變化...

▲▼潘媽廚房。（圖／記者陳雕文攝）

▲到了正餐時間，店裡仍舊沒人。（圖／記者陳雕文攝）

潘媽媽無奈說，「我賣涼麵跟水餃、餐包…還有很多養生飲品，結果開幕沒多久，跑出個新冠肺炎！害生意慘不忍睹！咬牙撐到疫情趨緩，生意還是很不好，有時一天只賣2碗酸辣湯，進帳60元，有時日營業額是85元，我每個月還有4萬元的店租要繳…」

潘媽媽說，「搞了半天又要在外擺攤才能賺錢，繼續面對店家驅趕、民眾檢舉、警方開單，已經收到約100張的罰單，每張罰1千2，我都乖乖付了，之前沒店面，有賺錢就還好，現在多了店租的沉重負擔，生活真的快過不下去」

▲▼潘媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲為了生活，不管颳風下雨，潘媽媽在下午都會推攤車到捷運站附近賣烤地瓜。（圖／記者陳雕文攝）

●每天工作18小時

年過半百的潘媽媽，仍必須每天清晨6點起床煮涼麵，以蕎麥麵搭配香醇醬汁拿到捷運站旁叫賣，雖然常常只能賣1、2盒...但她不氣餒，等到上午趕緊回去開店，並準備其他食材（包水餃、熬湯、煮甜品），中午等待客人上門時也沒閒著，燒炭火烤地瓜。

▲▼潘媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼潘媽媽認真製作蕎麥涼麵。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼潘媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

但常常是過到了午餐時間都沒人上門...下午2點多，潘媽媽會暫時關掉店裡的燈、門，推攤車到捷運站附近賣地瓜、餐包，傍晚5點左右再回店裡稍作休息，持續盼望客人的到來。

潘媽媽無奈說，「不斷的等待總是換來一場空...還是沒有人」所以晚上再度推攤車到外頭，盡可能地把剩餘的地瓜賣完，在馬路上走走停停到深夜12點多，精疲力竭才放過自己。回店裡睡在狹小的空間，等天一亮…繼續努力。

●累！但絕不放棄

儘管日子苦，潘媽媽每天依舊掛著微笑，她說，「累歸累，但如果不拼，哪來的機會？」接著熱情分享，「我們家的涼麵是用蕎麥麵，醬料比例師承知名餐館大廚特調，而每一顆水餃的餡料、甜點、湯品都是我精心製作喔！至於烤地瓜的話，我都挑最大顆的，因為大顆烤起來才會流蜜、才夠甜唷！」

▲▼潘媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼潘媽媽每天忙到手指關節都變形，只希望大家能給一個機會，讓她可以把美味傳遞出去。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼手指變形。（圖／潘媽媽提供）

訪談當天下午，記者陪潘媽媽關店，頂著大雨在路邊擺攤，烤地瓜的香氣在騎樓走廊傳開，但過沒多久就遭到店家驅趕，「抱歉，這邊不能擺攤喔！」記者跟潘媽媽在馬路、騎樓移動位置超過10次以上，為了保護地瓜，全身都濕了。後來記者看到潘媽媽站靠在牆邊說，「真的...很累了...」並緩緩閉上眼。

▲▼潘媽媽。（圖／記者陳雕文攝）

▲潘媽媽每天工作18小時，累了也只敢靠牆稍作休息，期盼大家來嘗嘗她烤的蜜地瓜。（圖／記者陳雕文攝）

事後潘媽媽表示，「雖然生意不好，但每天從備料到烹煮，我從不馬虎，想把健康、溫暖與媽媽的味道傳遞給每一個人，真心希望大家給我一個機會，來《潘媽廚房》吃吃看我做的料理...」

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