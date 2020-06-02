「馬英九直接發3600」　蕭旭岑批三倍券：先付1千給蔡政府

▲前總統馬英九當年發放消費券。（圖／翻攝馬英九臉書）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院2日公布「振興三倍券」方案， 前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑感慨，馬政府時期的振興政策是「直接發放3600」，如今行政院推出的三倍券是錢少、事多、離太遠。

面對新冠肺炎疫情趨緩，「紓困」後的下一階段「振興」即將正式上路。歷經長達3個月的研議後，行政院拍板定名為「振興券」，並秉持好領、好用等原則。在規模方面，也擴大上看500億元，且支付工具多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本等，共計4大管道，預計7月15日正式上路。

行政院長蘇貞昌指出，三倍券無法使用的範圍共有11類，包括電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等。

對此，蕭旭岑指出，「馬英九直接給你3千6，蔡英文還要你先交1千」，民眾領到的錢比當年少，程序上更不便，還要拖到月7中旬才發放，難怪網路上有人批評是「錢少、事多、離太遠」。

蕭旭岑表示，2008年9月金融海嘯來襲，馬政府發放每人3600元的消費券，用途等同現金，發放當日即達成全民92％的發放率。在當時景氣急凍之下，消費券不僅減輕民眾現金支出壓力，也刺激百業振興，快速安定社會人心。

▲ 前總統府副秘書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑。（資／記者林敬旻攝）

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