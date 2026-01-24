揪正妹翻譯闖日本AV界「跟我同房」嚇跑她　噁攝影師討機票錢

▲正妹翻譯被攝影師邀請去日本當AV攝影口譯，竟遭要求住同一間房。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名精通日文的王姓正妹翻譯，去年被台籍攝影師小丹（化名）邀請赴日擔任AV拍攝口譯，不料出發前夕，攝影師竟要求「我們住一間房、兩小床」，嚇得王女趕緊放鳥閃人。攝影師氣炸怒譙王女像女優一樣「放鳥」，憤而提告求償機票錢，結果遭法官認證「男方言行不尊重女性」，判攝影師敗訴。

判決指出，台籍攝影師小丹去年6月找上王女，豪氣喊話「希望能找長期配合的，不是開會那麼簡單，未來要接待日本女優、在AV現場口譯」，甚至熱情招攬：「歡迎加入日本AV界！」王女原本點頭答應，怎知討論到住宿時，小丹竟露出馬腳，直言預算有限，「我們同一間房，兩小床」。

王女一聽當場傻眼，回絕「不太方便」，雖然小丹事後改口「那就兩間房吧」，但隨著出發日期逼近，王女越想越不對勁，認為AV產業環境特殊，加上攝影師曾提出同房要求，擔憂自身安全，決定在出發前一周傳訊「退貨」，建議攝影師找同性翻譯。

小丹瞬間惱羞成怒，在訊息中痛罵王女「妳這樣不是跟台灣女優一樣嗎？拍攝前才心理有問題放鳥！」並以王女單方面毀約、害他損失3909元機票費為由，告上法院要求賠償。

高雄地院審理時，法官直接打臉攝影師，法官認為，小丹曾主動要求「男女同房」，已讓王女對人身安全產生疑慮；且小丹在訊息中出現不尊重女性的措詞，考量日本AV工作性質本就充滿煽情與色情成分，王女為了保護自己終止口頭契約「於法有據」，因此判小丹敗訴，全案可上訴。