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3000振興券現金套利賣2500？　行政院「這一招」防民眾價差轉售

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▲▼行政院振興券記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇貞昌出席行政院記者會，說明「振興三倍券」使用方法。（圖／記者黃克翔攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌2日在記者會宣布「振興三倍券」7月15日上路，民眾花一千可變三千。對於外界疑慮三倍券是可否轉售，透過價差換取現金，行政院表示，如被檢舉或查獲持未實際交易的振興券兌領，經濟部將請銀行調閱紀錄，並請財政部國稅局了解。

蘇貞昌2日宣布三倍券的方案與使用方式後，隨即引發各方討論，其中，對於有心人想要進行現金套利，例如，透過價差換取現金，3000元振興券以2500元販售，行政院在幕僚規劃過程中也想到了這點，並指派由經濟部和財政部國稅局聯手因應。

行政院表示，政府會在振興經濟促進消費作業要點中，白紙黑字寫清楚「振興券不得轉售、找零或換取現金」的規定，振興券兌付時，背面應載明銷售日期，兌領人如被檢舉或查獲持未實際交易的振興券兌領，經濟部將請銀行調閱紀錄，並請財政部國稅局進行了解。

另外，對於三倍券會不會出現偽券的問題，行政院也指出，紙本的部分是中央製幣廠以國家印鈔等級的規格印製，包含印刷過程的安全維護與紙質選擇、與防偽機制都是國家規格；同時，政府也跟所有國內銀行要求，務必將驗鈔機完成相關調校，可以精準辨認三倍券的真偽，業者或小店家、攤商如果已申請使用電子支付的收款功能，就不必擔心收到偽券的問題。

行政院指出，兌付金融機構如發現偽造、變造或仿造的振興券時，會截留並送經濟部，再轉請警政機關進行偵辦，業者、民眾如果發現或有疑惑時，也可以送到台灣銀行協助辨認，振興券為有價證券，如有偽造、變造振興券的行為，將依刑法偽造、變造有價證券罪論處。

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