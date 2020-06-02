為2021台灣燈會做準備！新竹市「騎樓順平」啟動　首波17路段曝光



▲新竹市「騎樓順平」計畫啟動，將步行空間還給市民！（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府啟動新竹市騎樓順平計畫，第一階段將針對火車站前、舊城區17條路段，全面淨空騎樓違章佔用、違規路障、違規停車，騎樓高低差也將整平，5月起已啟動為期三個月的勸導期。市長林智堅表示，他上任後推動步行城市計畫，先以綠帶串起行人空間，並全面改善通學步道，騎樓順平工程7月啟動、年底完工，也為2020台灣設計展、2021台灣燈會做好準備。

▲本次騎樓整平計畫的首波示範性路段共17處，以舒適、順暢的通行動線為原則淨空騎樓、整平高低差，讓身障朋友、娃娃車都能通行無阻，並為未來一年即將舉辦的2020台灣設計展與2021台灣燈會兩場指標性活動做好準備。



林智堅市長表示，步行城市計畫是他對市民的承諾，上任後第一步先以新竹綠園道、隆恩圳、23處公園等綠帶串起人行空間；全面盤點各校需求，改善全市14處的通學步道，確保孩子通勤安全；本次火車站前、舊城區的騎樓淨空計畫，是新竹市步行環境前所未有的革新。

林智堅市長說，通暢、安全的步行空間是進步城市的關鍵指標，本次騎樓整平計畫的首波示範性路段共17處，以舒適、順暢的通行動線為原則淨空騎樓、整平高低差，讓身障朋友、娃娃車都能通行無阻，並為未來一年即將舉辦的2020台灣設計展與2021台灣燈會兩場指標性活動做好準備。

騎樓整平計畫的首波示範性路段共17處，包含火車站前、舊城區範圍內的路段，包括中正路、中山路、北門街、東門街、演藝路、北大路、大同路、東前街、中華路二段、信義街、勝利路、林森路、民族路、中央路等（詳情請見圖示）。工務處表示，騎樓在台灣屢見違規使用情形，新竹市也不例外，騎樓屬道路範圍，專供行人通行使用，應保持供公眾通行。

▲▼首波騎樓順平路段。

依據《建築法》、〈道路交通管理處罰條例〉，本次騎樓淨空的措施包括，騎樓範圍內除主建物與特殊設備，違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空，目前為勸導期，7月底前限期改善；騎樓違規停車近日也持續勸導，交通處也擬於周邊適時增設汽機停車格，做好配套措施完成後，日後也將進行取締。

工務處指出，騎樓高低差的整平也已針對17處路段做全面調查，以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高差小於30公分將以坡道順平，大於30公分的則以坡道搭配階梯，交通處也將於騎樓內劃設出兩公尺寬行人通行空間，確保行走動線順暢無阻，預計7月起配合宣導、周邊停車格配套完成進行施工，施工過程中不便之處，請市民多多包涵。

工務處指出，市府已先於5月舉行宣導說明會，邀請17條街廓內里長、商家，來說明騎樓順平計畫執行內容，包括了騎樓違建處理、違規停車及道路障礙處置宣導、騎樓通行配套停車規劃及騎樓順平工程進行等相關措施。

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