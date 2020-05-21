三重婦買菜癱坐騎樓　正妹女警「神救援」暖心攙扶護送返家

▲三重永福派出所女警攙扶婦人返家。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

「哎呀，我走不動了呀！」三重一名老婦人日前早上8時許獨自癱坐在騎樓旁，民眾見狀趕緊報案請求協助，員警到場後發現老婦面露無助，且雙腳無力無法正常行走，耐心詢問下才拼湊出婦人年籍資料，並確認居住地，在女警馮筠雯的攙扶下順利護送婦人返家。

據了解，警方抵達現場時，林姓老婦獨自坐在公車站牌旁的騎樓，見到警方時口中不斷說著：「我的腳好麻，我想回家」。在永福派出所警員馮筠雯、李余穎育的引導下，林姓老婦表示一早出門搭車前往徐匯中學附近的菜市場買菜，但因突然感到雙腳有些麻痹而無力，一時思緒混亂想不起來如何返家及住家何處，已在該處癱坐休息了許久。

警方檢視老婦身上並無攜帶任何身分證件，員警無從查詢身分等資料。所幸在員警不斷耐心詢問之下，勉強拼湊出老婦的年籍資料，順利確認老婦位於龍門路上的居住地，員警隨即以警車護送老婦返家，並暖心攙扶老婦上樓休憩，成功化解老婦本次的迷途記。

▼員警合力將林姓老婦人攙扶上警車。（圖／記者陳豐德翻攝）



老婦女兒見到員警攙扶林姓老婦安然無恙返家後，對於警方的熱心協助表示相當感謝，大讚警察能發揮同理心。老婦女兒表示母親平時就會到處亂跑，且有些微失智症狀，家屬時常擔心老婦的安全狀況，員警貼心地提醒可將家人的手機號碼配戴在老婦身上明顯處，以便日後警方能夠更迅速通知家屬，以保障老婦的安全。

三重警分局特別提醒，台灣已漸漸走向高齡化社會，家中長者如有失智現象，應避免讓其單獨外出，平常應多注意其動向，也可在隨身的衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，或配戴辨識的項鍊、手鍊，以防走失後，還能提供警方或相關單位的辨識，從而可儘速聯絡家屬。

▼三重永福派出所員警李余穎育也一同協助。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►女兒遭「私刑」險死！母怒約國中生談判 殺手突竄出狂砍報復

►影／怎躲？水泥車「跨線突切車道」輾過女騎士頭害命 網怒：自己製造的死角

►BMW國道內線「龜速93公里」挨罰討拍 車主怒：開車30年沒聽過這條罰規