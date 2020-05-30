影／韓粉讚爆高雄前金「國際級馬路」　一張照網歪樓曝：韓國瑜遭罷免後新工作

記者吳奕靖／高雄報導

罷韓決戰黃金周，一張照片又引發韓粉以及反對者網路論戰，一名韓粉把去年7月份在高雄市前金區中華三路以及七賢二路的一張路口照片放到網路，結果超過2000名的韓粉讚爆，大推為「國際級道路」，不過現在網友反酸：「我們要適才適所，等6月6日過了，可以請他去高雄市工務局應徵」。

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

韓粉拍下去年7月高雄市前金區中華三路以及七賢二路，為了證明沒有淹水的照片，沒想到在十個月之後還是造成議論，而《ETtoday 新聞雲》記者也在30日下午重回現場拍攝，把十個月前後的兩張照片拿來比對，不過這一篇新聞《韓粉驕傲看哭讚爆！高雄前金「國際級馬路」10個月差異現況照曝：換人更好？》被分享到臉書之後，立刻造成網友熱烈討論，還表示這一張照片可以幫韓國瑜在6月6日，倘若被罷免成功的話，將可以有新職務可以應徵。

▲韓粉讚爆的「國際級馬路」，網友酸韓國瑜在6/6日若被罷免成功，下一站可以做什麼 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

一名曾姓網友說：「那麼喜歡炫耀他的馬路史，那他應該比較適合當養工處的處長」，不過也有網友立刻回應：「他是比較喜歡酒店」，甚至還酸「我認為菸酒公賣局應該比較適合」。另外一名許姓網友說：「我們要適才適所，等6/6過了，可以請他去高雄市工務局應徵」。

《ETtoday新聞雲》記者重回現場，找到當初同角度、同地點拍攝的位置，拍了照片實際對照10個月前後的情況，這個路口並沒有太大差異，差別就是一張是雨天過後拍攝的照片，路面看起來乾淨許多，而記者拍攝的時候是屬於晴天，而且路口的地面明顯多了白色油漆殘跡，沒有像最初照片那樣的乾淨。

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）