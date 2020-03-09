科技男惡整同事！加大鎖還放火　「剪加油線」超母湯…警：有殺人罪嫌

▲科技公司一名陳姓工程師因與同事林男相處不睦，竟偷偷剪斷對方機車油門線，又潛入住處地下停車場縱火燒車。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

記者陳凱力／新竹報導

科技公司一名陳姓工程師因與同事林男相處不睦，竟偷偷剪斷對方機車油門線，又潛入住處地下停車場縱火燒車。檢方認為陳男所為，係犯刑法竊盜、毀損、侵入建築物、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬他人所有物等罪嫌，全案提起公訴。

42歲的陳男與林男同為科技公司的同事，因互看不順眼，思行報復，陳男事先偷取1塊機車車牌、1部機車，準備進行一連串的毀滅行動。

陳男先騎著贓車、掛著車牌，先潛入林男住家地下室，以大鎖鎖住林男機車車輪；一周後，陳男再騎著贓車，持斜口鉗剪斷林男機車油門線，進行第二回合報復；兩次惡整都難消陳男心頭之恨，陳男一不做二不休，再於同日下午，騎著贓車攜帶酒精及打火機，將點燃的酒精，置於林男小客車底盤下方，火勢迅速引燃車輛。

所幸社區住戶及早發現，並撲滅火勢，火勢並未蔓延，但林男的車輛駕駛座門板外側附近明顯有受燒煙燻、變色痕跡，車室內駕駛座靠近門板處及側邊門板亦有燒損、碳化痕跡。

陳男涉嫌鬆開林男機車後輪鼓煞螺絲及刺破輪胎，警方也將依預備殺人罪嫌移送，不過檢方認為，陳男既破壞該機車油門線，導致林男無法發動騎乘，即無從發生死傷結果，認為陳男主觀上並無致林男於死地之動機及決意，無法成立刑法預備殺人罪嫌。

檢方認為陳男所為，係犯刑法竊盜、毀損、侵入建築物、放火燒燬現有人所在之建築物未遂、放火燒燬他人所有物等罪嫌，全案提起公訴。

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