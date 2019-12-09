上市公司女主管棄高薪當23年全職媽　花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你



▲人妻發現丈夫多次外遇，小三還在臉書貼出與丈夫親密出遊的照片，沒想到人夫竟告訴法官，當初是妻子意外懷孕才結婚，希望能好聚好散。（圖／翻攝unsplash、pexels）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名結婚23年的妻子發現丈夫多次外遇，小三還在臉書貼出與丈夫親密出遊、到高檔餐廳用餐的照片，憤而提告要求二人連帶賠償100萬元。沒想到張男竟告訴法官，當初是妻子意外懷孕才結婚，原本就沒感情基礎，兩人早無情分，希望能好聚好散，最後法官判丈夫需與小三連帶賠償80萬元給正宮。

陳女控訴，自己原本在上市公司擔任主管，待遇高、條件好，為了丈夫和3子女才辭職在家全職帶小孩，沒想到丈夫竟與多名女子有不當交往、同居，更多次棄家庭子女於不顧，丈夫的無情對待，讓她這23年的婚姻生活非常痛苦。

她再提出林姓小三在臉書貼出與先生到世界各地旅行的照片，還有到高檔餐廳用餐，兩人互相摟抱狀似親密，底下留言顯示兩人正密切交往中，顯見兩人間婚外情關係屬實，已嚴重侵害配偶權，因而對二人連帶求償100萬元。

沒想到丈夫出庭竟表示，當初因陳女意外懷孕才倉促結婚，婚前感情基礎不夠厚實，婚後價值觀有莫大差異，彼此往來甚少，希望能好聚好散。而臉書打卡合照，屬於一般社交行為，並沒有什麼，她截圖斷章取義，並不能採信，後來與林女相談投契，才於2018年出國同遊，於此之前，只是一般普通朋友，夫妻兩人早無情份，並非有小三出現才破壞婚姻。

林女否認知道張男已婚，也未與他同居。

法官審酌雙方智識、身分、地位、經濟、婚齡等狀況，以及陳女得知先生與其他女子往來所受之精神上痛苦等一切情狀，判二人應連帶賠償慰撫金80萬元給正宮。

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