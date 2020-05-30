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韓粉驕傲看哭讚爆！高雄前金「國際級馬路」10個月差異現況照曝：換人更好？

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

挺韓、罷韓決戰6月6日，不過就在投票前的黃金週，就有韓粉曬出一張近一年前的十字路口照片，表示韓國瑜就任之後專心市政，這張十字路口照片，讓上千人喊讚，封為「國際級馬路」，不過《ETtoday新聞雲》記者重回現場，找到當初拍攝十字路口的同樣角度、位置，比較照片拍攝後10個月，這個路口是否有改變。

▲▼韓粉譽為「國際級馬路」。（圖／記者許宥孺攝）

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者許宥孺攝）

《ETtoday新聞雲》30日中午報導勝台北！韓粉曬前金區「國際級馬路」好驕傲　千人看哭：換人會更好？》，不但找到這張照片拍攝地點就在高雄市前金區的七賢二路與中華三路口，同時也發現這張照片是在去年，也就是2019年7月11日拍攝。

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一張照曝「國際級道路」 。（合成圖／左為翻攝《韓國瑜市長後援會》，右圖記者吳奕靖攝）。

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者重回同一地點拍攝照片 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲記者在大樓保全同意陪同下來到頂樓拍攝 。（圖／記者吳奕靖攝）

經歷超過10個月的時間，這個路口是否有改變呢？《ETtoday新聞雲》記者吳奕靖、許宥孺重回現場，同時找到當初拍攝地點，原來是中華三路靠近七賢二路的一棟13層樓高的大樓，這棟大樓已經有24年歷史，也是中華三路最高的一棟大樓，拍攝點就在頂樓，根據大樓保全表示這是附近「最佳視野」，也是最好的「制高點」，所以警方不時會來借這個地點，執行「特殊勤務」。

記者詢問大樓保全是否知道被韓粉稱為「國際級馬路」的這張照片是由誰來拍攝，保全表示並不知道，不過他說這張照片拍攝後10個月，這個路口的「平坦度」並沒有改變，的確在韓國瑜就任市長之後，路明顯平了很多。

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲拍攝點為中華三路與七賢二路口最佳視野，紅色大樓 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼韓粉譽為「國際級馬路」。（圖／記者許宥孺攝）

▲韓粉拍攝的「國際級道路」是在中華三路與七賢二路口 。（圖／記者許宥孺攝）

而實際對照10個月前後的情況，這個路口並沒有太大差異，差別就是一張是雨天過後拍攝的照片，路面看起來乾淨許多，而記者拍攝的時候是屬於晴天，而且路口的地面明顯多了白色油漆殘跡，沒有像最初照片那樣的乾淨。

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲路面有白色油漆殘漬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲路面有白色油漆殘漬 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲一張照曝「國際級道路」10個月前後差異，韓粉讚爆韓國瑜 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲路面有白色油漆殘漬 。（圖／記者吳奕靖攝）

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