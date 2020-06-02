「振興三倍券」教學懶人包　看完7張圖快速上手





▲行政院長蘇貞昌宣布「振興三倍劵」7月15日上路。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊召開記者會，說明7月15日即將正式上路的「振興三倍券」領取及使用方法。

蘇貞昌宣布，振興券正式定名「三倍券」，為了刺激消費，由政府出錢，讓民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」，內含200元券五張、500元券四張。

三倍券可以使用在實體店面、護髮美甲、餐廳、百貨、書店、夜市、市場、旅遊住宿等。值得注意的是，在不能使用的範圍部分，行政院也做出了禁止規範，包括：電商、繳稅、繳罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、卡費、禮券、儲值等範疇，都不能使用三倍券。

對於如何購買三倍券，依規劃，實體券可以分成郵局買及網路買，若是在郵局買，7月15日可以到任一家郵局直接購買；如果要在網路買，民眾7月1日起可以透過網路預購、7月15日到OK、7-11、全家、萊爾富領券。不管哪種方式，同樣要在今年12月31日前用完。

至於想用數位支付的民眾，則可透過三種管道使用，包含信用卡、電子支付、電子票證，三種方式同樣是7月1日開始綁定、7月15日開始累積消費滿三千元並回饋兩千。

回饋部分，信用卡由簡訊通知、電子支付用APP通知、超商則是靠卡領取兩千。三種方式同樣是7月1日開始線上預購、7月15日開始花、7月22日開始兌換現金、12月31日要花完。

另外，如果是中低收入戶沒有錢用一千買三千怎麼辦？蘇貞昌指出，政府將直接匯款1000元120萬個中低收弱勢民眾的戶頭，作為兌換三倍券用，也避免人民遭到櫃台人員標籤化。

其中，為何電商網購不得使用三倍券？蘇貞昌解釋，其實在疫情期間，實體店面營業額虧損約11.2％，但是電商網購卻成長16.7%，因此電商網購受到的影響有限。不過，在網路訂票方面，仍有受到影響，所以蘇貞昌強調，線上購票看國內的表演、展覽跟比賽，是不在限制內的。

蘇貞昌也解釋為何不直接發2000元，因為有錢人拿到現金可以直接存起來，幫助不到商家，如果由民眾出1000元，政府幫忙變成三千，而且年底前一定要花完，那麼店家一定可以收到3000元，進一步真正刺激消費，而不是變成存款。

▼七張圖快速了解「振興三倍劵，一千變三千」。（圖／行政院提供）

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