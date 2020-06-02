振興券是全國的事！　黃偉哲：中央、地方一起來加碼推動

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，其實「振興券」是全國的事情，是大家的事情，不是政府一個人而已，一方面而己，以台南市來講，希望官方民間一起來振興經濟，官方民間各自的優惠都要提出來，譬如中央跟地方提出一些振興經濟措施，如果個別店家再加碼的話，可能會促進民眾消費意願。

▲台南市長黃偉哲說，「振興券」是全國的事情，是大家的事情，不是政府而已，中央、地方一起來加碼推動。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲說，這就如同換季大拍賣，或是買一送二這一類的，其實各自的商家也可以有他自己的方式，那最重要是打造出差異性，因為有差異性才會有消費的意願，沒有差異性大家一視同仁，吃大鍋飯，就沒增加消費的意願，所以他覺得有這種差異性要看各自的商家，但是政府提供基本的平台，提供基本的優惠，政府和民間共同做，會比較有效果。

黃偉哲說，他特別注意到，要能夠照顧到基層的小販，基層小販沒有辦法開出發票，那也要希望他們能對這波的振興券能夠雨露均霑，這個部分市府在想辦法，至於要不要加碼，加碼多少，這個部分容市府再有一些政策的評估和考量。

對於外界認為振興券領取方案很多，會不會造成混淆，是不是要再簡化一些，黃偉哲說，坦白講中央在公布之前，很多人都有建議說不要再重蹈過去的覆轍，就是說能夠讓領取的人能夠容易一點，所以這3個方向包括電子的，包括實體的，事實上都考慮到不同的消費者他的方式，3項選擇是多元，不是程序的多元，不是程序的複雜，是選擇的多元，年輕人喜歡使用電子就用電子，有些人要用實體劵就用實體券，所以他覺得選擇的多元應該是想要便民，至於民眾的需求無法被滿足，這點要再看政策的施行。

黃偉哲強調，在台南市是希望對觀光旅遊有幫助，台南市要用什麼樣的方式促進觀光旅遊，其實不一定要玩金錢遊戲，不玩加碼競爭，我們如果要加碼要加到對於攤販、無法開發票的人，他們的營收有幫助，至少要朝這個方向來加強。

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