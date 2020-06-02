　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

振興券是全國的事！　黃偉哲：中央、地方一起來加碼推動

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，其實「振興券」是全國的事情，是大家的事情，不是政府一個人而已，一方面而己，以台南市來講，希望官方民間一起來振興經濟，官方民間各自的優惠都要提出來，譬如中央跟地方提出一些振興經濟措施，如果個別店家再加碼的話，可能會促進民眾消費意願。

▲台南市長黃偉哲說，「振興券」是全國的事情，是大家的事情，不是政府而已，中央、地方一起來加碼推動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，「振興券」是全國的事情，是大家的事情，不是政府而已，中央、地方一起來加碼推動。（圖／記者林悅翻攝）

黃偉哲說，這就如同換季大拍賣，或是買一送二這一類的，其實各自的商家也可以有他自己的方式，那最重要是打造出差異性，因為有差異性才會有消費的意願，沒有差異性大家一視同仁，吃大鍋飯，就沒增加消費的意願，所以他覺得有這種差異性要看各自的商家，但是政府提供基本的平台，提供基本的優惠，政府和民間共同做，會比較有效果。

黃偉哲說，他特別注意到，要能夠照顧到基層的小販，基層小販沒有辦法開出發票，那也要希望他們能對這波的振興券能夠雨露均霑，這個部分市府在想辦法，至於要不要加碼，加碼多少，這個部分容市府再有一些政策的評估和考量。

對於外界認為振興券領取方案很多，會不會造成混淆，是不是要再簡化一些，黃偉哲說，坦白講中央在公布之前，很多人都有建議說不要再重蹈過去的覆轍，就是說能夠讓領取的人能夠容易一點，所以這3個方向包括電子的，包括實體的，事實上都考慮到不同的消費者他的方式，3項選擇是多元，不是程序的多元，不是程序的複雜，是選擇的多元，年輕人喜歡使用電子就用電子，有些人要用實體劵就用實體券，所以他覺得選擇的多元應該是想要便民，至於民眾的需求無法被滿足，這點要再看政策的施行。

黃偉哲強調，在台南市是希望對觀光旅遊有幫助，台南市要用什麼樣的方式促進觀光旅遊，其實不一定要玩金錢遊戲，不玩加碼競爭，我們如果要加碼要加到對於攤販、無法開發票的人，他們的營收有幫助，至少要朝這個方向來加強。

・卸妝迅速方便，下班回家10分鐘就能躺著放空

ET快訊
高市選委會公布6月6日公民增加　門檻提高！有效票達這數字才能
快訊／詐領助理補助費385萬　新北市議員王淑慧遭起訴
快訊／3-4月發票中獎名單全公布！加油中千萬大獎
出發接新娘「西裝男」突竄出拍打禮車！　新郎：我還沒上車啊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為恭雁行「三階段」居家照護　層面提升團隊服務更周到

新冠肺炎趨緩　縣政府廣邀觀光踩線團800人遊台東

振興券是全國的事！　黃偉哲：中央、地方一起來加碼推動

全台最狂探索體驗學校　32項高低空設施號召挑戰者

「前山第一城」找到家了！　2年前摘除的石碑重立竹山公園廣場

基隆人文記憶特展召喚在地情感　中正公園、文化中心改造風貌

為2021台灣燈會做準備！新竹市「騎樓順平」啟動　首波17路段曝光

宜縣淨灘巡守隊成立　幫助海洋指標生物小燕鷗繁殖下一代

祥碩科技捐款500萬獎學金　助清大科管生開啟國際視野

關山警攜手林務局「口袋戰術」　逮到法院通緝山老鼠

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

五月天線上演唱會《一顆蘋果》開場　驚喜選唱《諾亞方舟》超有誠意

國軍光榮退場！口罩國家隊淚謝　無名英雄紡織所：下一步進國際

朴仁圭回來了！李學周上《認哥》變黑洞　希澈狂學「夫婦」..會長＆呂多景一秒切換

上山野餐...12歲童突遭棕熊尾隨 「慢步拉開距離」冷靜化解危機！

貨車側翻運將站國道狂揮手示意特斯拉急剎30m噴白煙直撞車體

為恭雁行「三階段」居家照護　層面提升團隊服務更周到

新冠肺炎趨緩　縣政府廣邀觀光踩線團800人遊台東

振興券是全國的事！　黃偉哲：中央、地方一起來加碼推動

全台最狂探索體驗學校　32項高低空設施號召挑戰者

「前山第一城」找到家了！　2年前摘除的石碑重立竹山公園廣場

基隆人文記憶特展召喚在地情感　中正公園、文化中心改造風貌

為2021台灣燈會做準備！新竹市「騎樓順平」啟動　首波17路段曝光

宜縣淨灘巡守隊成立　幫助海洋指標生物小燕鷗繁殖下一代

祥碩科技捐款500萬獎學金　助清大科管生開啟國際視野

關山警攜手林務局「口袋戰術」　逮到法院通緝山老鼠

川普提引用《起義法案》派兵平亂　自曝：任命最高階軍官負責

植入戰神GT-R引擎！馬力破千Nissan Navara終極皮卡還能合法上路

首次！跟網紅直播主購買3927元的數位商品　中發票200萬元

忘了拔鑰匙！銀色豐田等紅燈　駕駛座「一整串插門上」路人驚呆：怎開的

超大泰迪熊陪坐！台中私房景觀餐廳　還能品嚐火龍果創意料理

「末日博士」神預測美國激烈示威　預言兌現影片曝光…警告政府還有一波！

停路邊等迴轉遭截圖檢舉！男喊冤：我根本沒熄火…法官撤銷罰單

人蟒大戰！男遭4公尺蟒蛇捲走拖下水　用魚叉爆牠頭逃死劫

牛筋軟嫩、還能續湯！台北古早味牛肉麵　內用紅茶喝到飽

比起「三倍振興券」更想要現金？鍾小平：蘇貞昌犯眾怒

地方熱門新聞

韓國瑜宣布：高中職以下校園6月13日開放

彰化男酒駕自摔喪命　器捐遺愛人間

桃園分署6/2日聯合拍賣會　歡迎選購

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

離島海巡1日全面換穿新橘操

高市不適任特教師介聘花蓮　學校抗議拒收

異國媽媽創意市集　徐榛蔚表揚模範婆婆媽媽

鄭文燦母親辭世　6/2日起開放追思

斗六市竟有12戶人家「無自來水可用」　原因曝光

觀光行銷奏效　大膽島人數創新高

飯店聯手小吃業　打造全台唯一雞肉飯風味拌麵

新北健康三寶「綠竹筍」搶鮮上市

長治顏金珠栽種有成　第一個產銷履歷土肉桂

白河警強力取締違規

更多熱門

相關新聞

「一下普篩、一下普發」民進黨酸藍營：政策推動又不是普渡拜拜！

「一下普篩、一下普發」民進黨酸藍營：政策推動又不是普渡拜拜！

行政院長蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊召開記者會，宣布7月15日即將正式上路的振興券定名「振興三倍券」，民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」，要拚創造千億的消費效果。面對國民黨開嗆應該要「普發」現金，民進黨反擊酸回，「政策推動又不是在『普渡』拜拜。」

顏寬恒酸蘇貞昌3倍券：你先花、我OK

顏寬恒酸蘇貞昌3倍券：你先花、我OK

「馬英九直接發3600」　蕭旭岑批三倍券：先付1千給蔡政府

「馬英九直接發3600」　蕭旭岑批三倍券：先付1千給蔡政府

一家五口集資「三倍券」合購家電 靠這招也行得通

一家五口集資「三倍券」合購家電 靠這招也行得通

邱顯智指三倍券是「變種消費券」

邱顯智指三倍券是「變種消費券」

關鍵字：

振興券黃偉哲中央地方加碼

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

即／美退出WHO　譚德塞「一句話」回應

《CHINA》作曲者出面　控博恩侵權　

牛排點全熟！主廚轟客人　聽一句話哭了

五月天只唱67分鐘挨罵　阿信537字還原

以這張照片作為桌布　恐使Android手機「死當」

泡澡途中「滑出來」！她進浴室1小時「多出一名寶寶」

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

35kg汪逛街　路人誤認大隻雪納瑞

快訊／家樂福宣布買下頂好超市

3000元振興三倍券「100%換現金」

快訊／新生兒12／31前出生！拿到健保卡即可領「振興三倍券」

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

陳佩琪態度逆轉　下一句開嗆要我離婚？

中衛口罩出貨！27家通路公開

更多

最夯影音

更多
婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD

婆媳對調！伊能靜做晚餐當指揮員　使喚婆婆「切洋蔥、拿盤子」XD
目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

目睹車禍...22歲重機騎士「怕爆」　發文12hrs後與女友慘死水泥車下

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

田馥甄飄仙氣演許光漢前女友　耿耿於懷「一行為」：他叫我「姐」！！

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

四葉草《好想你》爆紅後人氣下降　「寫80首歌GG」自嘲是待業青年

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

美警長放下武器喊話：一起走！示威者噴淚附和…全場超守秩序

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面