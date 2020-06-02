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「一下普篩、一下普發」民進黨酸藍營：政策推動又不是普渡拜拜！

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▲蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

▲蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌2日率政委唐鳳及內閣團隊召開記者會，宣布7月15日即將正式上路的振興券定名「振興三倍券」，民眾「用一千元可以買到一本三千元的現金券」，要拚創造千億的消費效果。面對國民黨開嗆應該要「普發」現金，民進黨反擊酸回，「政策推動又不是在『普渡』拜拜。」

針對國民黨2日召開記者會抨擊行政院「振興三倍券」政策，民進黨發言人顏若芳表示，政策的推動不是「普渡」拜拜，背後的評估與選擇，關鍵就在於如何在國民最需要的地方，投入最恰當的資源，讓效果可以呈現。

顏若芳批評，國民黨面對疫情，只空喊沒有科學基礎的「普篩」，來扯第一線防疫人員的後腿，製造困擾。政府開始進行紓困時，曾經執政過的國民黨拿不出具體方案，卻只會開出「普發」現金的空頭支票操弄對立，這種一下子「普篩」，一下「普發」，卻看不到一點對國民與國家責任感的做法，也難怪得不到人民的信任。

顏若芳指出，國民黨近來屢稱民進黨因為「心虛」，不願意提及馬政府時期的「消費券」政策，事實上，馬政府2009年舉債編列高達856億元的消費券預算來「普發」，最後國發會檢討報告出爐，消費券對當時GDP貢獻僅約0.28％到0.43％，遠低於原本估計的0.64％，效益只有預估的一半，當年監察院也批評馬政府的消費券相作業草率匆促，實際成效不彰，「現在政府是記取當年消費券的失敗經驗，設計具有振興經濟效果的制度，不會心虛，更不會重蹈覆徹。」

顏若芳痛批，當遇到歸還黨產時，國民黨不但「還太少」，還會「發狠快」，以「太黑心」、「不正義」來拖延、阻擾黨產歸還。國民黨就是標準的「見不得別人好」、「目空赤」，唱衰別人，一但要他們面對自身的問題，卻只會「牽拖厝邊」、「裝傻耍賴」，不懂自我反省。

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