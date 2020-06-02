3000元振興三倍券「100%換現金」　他曝超邪惡一招...網全跪了：券神！

▲美式賣場好市多會員享有「90天全額退款保證」。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃君瀚／綜合報導

行政院長蘇貞昌今（2）日記者會宣布振興計畫啟動，民眾支付1000元可換到3000元「三倍券」，面額為200元5張、500元4張，旨在刺激消費，不得換現金或存入戶頭。不過就有網友想出超邪惡一招，運用美式賣場好市多（Costco）的退貨機制，就有機會拿到3000元鈔票。

網友2日上午在PTT發文，他看了記者會振興重點之後，一個靈光乍現，想到把3000元「三倍券」洗成現金的方式，而且手續很簡單。第一步先花1000元換券，接著到好市多把3000元「三倍券」消費掉，最後再利用90天無條件退貨機制退貨，拿回的3000元就全部變成現金。

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文章一出，網友激讚突破盲點，「真正的三贏作法」、「你邏輯天才，是鬼吧」、「學到了，已轉發好X多群組」、「希望Costco順勢推出單價3000（元）整又方便退貨的商品」、「超前部署成功，你贏惹」、「也可以去家樂福退阿，要變現沒有很難的」、「台灣人鑽漏洞真猛」、「全民換起來，真正1000變3000」、「卡神之後，又見券神！」

▲民眾拿1000元可以換到3000元的振興三倍券，面額分為200元5張、500元4張。（圖／ETtoday攝影中心攝）

不過也有網友認為，這麼容易的漏洞業者一定也想到了，「不知道Costco有沒有被排除在通路之外就是了」、「我猜Costco會研擬買券退券」、「用卷（券）的註記就好，退貨統一到指定分店啊。」

台灣進入新冠肺炎後疫情振興期，行政院定名「振興三倍券」，民眾花1000元可換到3000元抵用券，秉持好領、好用等原則，支付工具相當多元，納入信用卡、行動支付、電子票證、紙本共計4大管道。

蘇貞昌表示，振興券的使用範圍相當廣，吃喝玩樂都可以，不論護髮、美甲、百貨公司、餐廳、書店、演唱會、夜市、市場、旅遊住宿全涵蓋。不過有11類是例外，包括電商網購、繳稅、罰單、規費、菸品、保單、股票、國民年金、信用卡費、禮券、儲值等。