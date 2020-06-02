雲端最前線／花3千退2千！振興三倍券怎麼用最划算？

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行政院2日宣布振興「三倍券」7月15日上路，民眾消費1000元可領回3000元，被在野黨質疑為何不直接發2000元？行政院長蘇貞昌表示，直接發現金，有錢人就放口袋忘記去消費，對刺激經濟沒效益。同時，為了照顧120萬中低收入弱勢，也會將1000元直接匯入戶頭。《雲端最前線》2日邀請台北市議員鍾小平、台北市議員苗博雅、台北市議員汪志冰以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲行政院振興券記者會-蘇貞昌。（圖／記者黃克翔攝）

針對再次「蓋牌」後的韓國瑜，罷韓陣營陳冠榮醫師指出，他們猜測韓國瑜還有3個反民主的最終手段，第一個是打溫情牌說自己只做一任、第二招是「下跪道歉」、第三招「假辭職」讓市民誤以為不用去投票了，來拉低投票率，但是「只要罷免沒過，就可以說自己沒有正式請辭，沒有白紙黑字公文書，所以可以正式留任。」

非裔男子佛洛伊德之死引爆美國民眾不滿，一名知情人士向CNN透露，總統川普及其顧問仍在權衡如何應對這場全國爆發的示威，白宮官員已準備與一些黑人社區領袖接觸，有可能於週末舉行傾聽會（listening session）。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。