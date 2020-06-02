「為何不直接匯3千給中低收入戶？」　國民黨怒轟三倍券：把人民當賊

▲文傳會主委王育敏。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對行政院2日推出振興三倍券方案，國民黨表示，行政院方案是民眾需掏出1千元預購，才換得3千元振興券，實質領到2千元。「為何不直接把3千元寄給中低收入戶手中，何必讓弱勢族群為了這2千塊跑一趟？」他們也不一定會使用智慧型手機，如同有民進黨立委委所說，根本是「把人民當賊」。

國民黨預言，此振興方案無法達到振興經濟，因為金額太低、速度太慢，對於長者與弱勢太為難，希望政府不要誇大效果。

文傳會主委王育敏批評，未來振興券還要印上「三倍券」三個字，不倫不類的名稱，也容易造成面額的混淆，可能衍生糾紛，比起過去的方案，根本是大退步，請放下對「馬英九消費券」的心魔。

王育敏表示，不僅專家學者搖頭嘆息，連民進黨的民意代表也抨擊行政院和人民計較3000元，根本是「把人民當賊」，更批評政府政策「不食人間煙火」，比較十年前的消費券，民眾不用出錢政府就發放3千6。

王育敏認為，當前國內經濟情勢持續探底，且人民面對失業減薪、生活危機的困境之際，政府的作為卻是要人民先掏錢才能拿到回饋，這與解決人民問題的期待完全背道而馳，蔡政府一意孤行聽不進民意。

王育敏直批，蔡政府官員關在象牙塔裡擬定政策，在消費緊縮、商家苦不堪言之際，官員們卻仍規劃出繁瑣複雜的振興券方案，先消費才能兌換的方式、使用上多所限制的問題，也降低民眾使用意願，製造人民更多的困擾，恐怕陷入振興不足、消費有限的窘境。

針對蘇貞昌說振興券「好領、好用、好刺激、最溫暖」，王育敏則表示，復雜的領取方式是不好領、不好用，對振興經濟的效果也「不樂觀」，且「一點都不溫暖」。

王育敏說，對於中低收入戶，先匯1000元進入戶頭，再領出來去兌換3000元振興券，根本是畫蛇添足，造成弱勢族群的不便與困擾。她強調，刺激消費的前提是提升消費意願，但行政院最終通過的振興券方案，領取不便、使用限制多，民眾消費的力道恐大打折扣。

對於行政院規劃振興券7月15日才正式上路，王育敏表示「動作實在太慢！」4月份失業率達到4.03%，創下近7年同月新高紀錄，實施無薪假的事業單位1,330家、共2萬6,323人，雙雙創下近十年來的歷史新高。

她說，不僅勞工生活面臨困難，許多商家也撐不下去，紛紛歇業或關門，但政府的振興腳步卻緩步慢行，拖了一個半月後才實施，根本緩不濟急，她呼籲振興方案應該及早施行，協助商家解燃眉之急，也讓許多陷入生活困境的百姓得以為繼。

王育敏指出，蘇貞昌宣布的振興券方案仍不脫離之前社會各界批評的內容，重蹈疫情時期「紓困方案」項目繁瑣、細節複雜的覆轍，申請的民眾怨聲載道、抱怨連連，如今的「振興方案」又如出一轍，領取與使用的管道多重繁雜，難道「簡政便民」對蘇貞昌而言是難以實現的空言嗎？

王育敏表示，根據媒體報導，商總最近調查旗下會員廠商發現，不管是餐飲業、觀光旅遊業、交通運輸或批發零售業等皆建議直接發現金，也幾乎一面倒的認為振興券的金額太少，應該要提高，才能誘導、刺激消費。

王育敏呼籲蔡政府應該順應民意，錯誤的政策就應該「髮夾彎」，回歸世界各國採行的紓困振興方案，普發現金6千元，才是解決人民問題、振興國內經濟的根本之道。

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