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蘇貞昌：三倍券若有任何破綻　「唯唐鳳是問」

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記者蘇晏男／台北報導

台灣新冠肺炎疫情進入後疫情生活，行政院長蘇貞昌2日召開記者會正式說明被正名為「振興三倍券」的振興券使用方式。針對三倍券前身「酷碰券」引發許多爭議，蘇貞昌表示謝謝各方指教，若未來振興三倍券有任何破綻，會由政委唐鳳負責，唯她是問。

▲行政院長蘇貞昌2日說明振興三倍券使用方式。（圖／記者黃克翔攝）

▲行政院長蘇貞昌2日說明振興三倍券使用方式。（圖／記者黃克翔攝）

政府為降低疫情對國內經濟的衝擊，早在2月時就推出振興及紓困方案，並陸續提到要發放「酷碰券」、「振興券」或「振興抵用券」等振興經濟，但卻因政策未定案、發放模式，及名稱多次改變造成民眾困擾，引發外界或在野黨指責。行政院2日正式說明振興券方放模式、規則等，並正名為「振興三倍券」。

▲▼行政院長蘇貞昌、政委唐鳳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲行政院長蘇貞昌、政委唐鳳。（圖／ETtoday攝影中心攝）

蘇貞昌表示，無論過去方案如何，「以今天說的方式算數」，過去因為酷碰券，政府被外界罵了一段時間，實在很冤旺，但要謝謝各方指教，也因為有各種意見，才讓政府這段時間仔細聆聽，好好盤點。

蘇貞昌坦言，對於振興三倍券他不敢講十全十美、百分之百沒有破綻，「我們也責成唐鳳政委」，如果有任何破綻「唯妳是問」，所以她現在很緊張，「她說都算她的」。

蘇貞昌表示，現在到發行還有一段時間，外界可以盡量使出本領，看看振興三倍券還有什麼破綻，看看唐鳳有多少能耐，「我唯她是問，已經立好軍令狀」。

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