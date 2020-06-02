寶萊塢知名作曲家染新冠肺炎病逝　粉絲推特刷滿RIP

▲瓦吉德汗在上月底病逝。（圖／翻攝自推特／Wajid Khan，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

印度新冠肺炎疫情再添一死！寶萊塢知名作曲家瓦吉德汗（Wajid Khan）被證實，在5月31日因心冠病毒導致心臟驟停離世，享年42歲。由於瓦吉德汗是寶萊塢第一個染病死亡的知名人，消息傳開後讓其他親友相當難過。

綜合外媒報導，瓦吉德汗是知名的電影配樂作曲家，自1990年代以來就與搭檔薩吉德汗（Sajid Khan）一起創作音樂，然而，原本就患有腎臟疾病的他，在這波疫情中不幸染病，最終因為新冠病毒導致心臟驟停，而在5月31日離世。

▲網友在瓦吉德汗推特的最後一篇PO文底下留言哀悼。

這個消息1日經由媒體報導傳開，由於瓦吉德汗是第一個染病離世的寶萊塢名人，加上先前印度演藝圈陸續傳出男星罹癌病故，讓不少粉絲相當難過。

寶萊塢巨星阿米塔巴昌（Amitabh Bachchan）1日也在臉書PO文表達哀悼之意，他在文中提及，對於瓦吉德汗病逝感到非常驚訝，不捨一名擁有絕佳天賦、笑容明亮的好人就這樣離開大家，「我會為他祈禱。」