寶萊塢知名作曲家染新冠肺炎病逝　粉絲推特刷滿RIP

▲瓦吉德汗在上月底病逝。(圖/翻攝自推特/Wajid Khan,下同)

記者黃翊婷/綜合報導

印度新冠肺炎疫情再添一死!寶萊塢知名作曲家瓦吉德汗(Wajid Khan)被證實,在5月31日因心冠病毒導致心臟驟停離世,享年42歲。由於瓦吉德汗是寶萊塢第一個染病死亡的知名人,消息傳開後讓其他親友相當難過。

綜合外媒報導,瓦吉德汗是知名的電影配樂作曲家,自1990年代以來就與搭檔薩吉德汗(Sajid Khan)一起創作音樂,然而,原本就患有腎臟疾病的他,在這波疫情中不幸染病,最終因為新冠病毒導致心臟驟停,而在5月31日離世。

▲網友在瓦吉德汗推特的最後一篇PO文底下留言哀悼。

這個消息1日經由媒體報導傳開,由於瓦吉德汗是第一個染病離世的寶萊塢名人,加上先前印度演藝圈陸續傳出男星罹癌病故,讓不少粉絲相當難過。

寶萊塢巨星阿米塔巴昌(Amitabh Bachchan)1日也在臉書PO文表達哀悼之意,他在文中提及,對於瓦吉德汗病逝感到非常驚訝,不捨一名擁有絕佳天賦、笑容明亮的好人就這樣離開大家,「我會為他祈禱。」

