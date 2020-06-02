臉書、Snapchat力挺佛洛伊德　「我們會與非裔族群站在一起」

記者黃翊婷／綜合報導

46歲的美國非裔男子佛洛伊德之死，引爆美國民眾不滿。臉書（Facebook）以及Snapchat兩大社群媒體的執行長也陸續表態，針對國內種族不平等的爭議題提出譴責。除了新加入的兩大企業之外，先前已經公開立場的企業包含英特爾（Intel）、Netflix、谷歌（Google）以及國際商業機器公司（IBM）等等。

▲抗議群眾希望能替佛洛伊德討回公道。（圖／路透）

根據《路透社》報導，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）表示，他會與非裔族群站在一起，紀念在這次事件中離世的佛洛伊德（George Floyd），同時也希望大家不要忘記，還有泰勒（Breonna Taylor）、亞伯里（Ahmaud Arbery）以及那些可能已經被大家遺忘的人，他們都是為了正義而努力。

Snapchat執行長史匹格（Evan Spiegel）則在一份內部文件中提到，對有色人種在美國的待遇感到傷心和憤怒，大家必須開始行動，確保可以聽見分散在美國各地的非裔族群的聲音。

▼▲祖克柏（上圖）和史匹格（下圖）相繼針對種族議題發出譴責。（圖／達志影像／美聯社）

除此之外，佛洛伊德的死因究竟為何，也是民眾以及家屬希望知道的真相之一。明尼蘇達州官方驗屍報告指出，佛洛伊德的死因為心臟病，加上體內驗出「疑似有毒物質」，警員的壓制導致他的狀況惡化，進而釀成悲劇。

不過，家屬聘請前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden）進行獨立驗屍，報告結果卻與官方不同，巴登認為，佛洛伊德是因為脖子及背部遭到長時間壓迫，最終導致大腦缺乏血液供給，進而窒息死亡。