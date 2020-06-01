高雄鬆綁！韓國瑜宣布：高中職以下校園6月13日開放

▲韓國瑜主持防疫會議，席間作出新決策。（圖／高雄市府）

記者柯沛辰／綜合報導

中央流行疫情指揮中心預告7日鬆綁防疫措施，高市府1日召開應變會議後，也宣布配合解禁，高中職（含以下）6月13日提前開放戶外場地，供民眾假日、平日校園下課後運動使用。不過，校園室內場地仍維持原定日期，直到7月15日後才跟進開放。

高雄市長韓國瑜1日中午主持防疫會議，針對高中職以下校園解禁作出新決策。韓國瑜會後宣布，配合中央流行疫情指揮中心於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施，高雄市高中職以下校園自6月13日起開放假日及平日下課後的戶外場地。

▲高雄市府召開第23次「因應嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行疫情指揮中心應變會議」。（圖／高雄市府，下同）

原先高雄市學校暫停對外開放，直到7月15日才會開放，但隨著中央防疫措施放寬，加上教育部5月20日函示各級學校的最新指引：畢業典禮不受室內100人、室外500人限制，考量社區民眾習慣到校園運動，決定提前開放。

韓國瑜表示，目前國內疫情趨緩，接踵而來的紓困是一項重大挑戰，市府針對紓困方面推出一系列的方案，他也要求經發局及相關局處，全力幫助高雄經濟找回活力及買氣。

隨著遠洋漁船陸續返抵高雄，韓國瑜也說，防疫沒有假期，各項防疫工作一刻都不能放鬆，漁船陸續進港約4500位船員，市府已備好足夠的防疫旅館，將按照標準作業流程進行安置。

衛生局表示，中央流行疫情指揮中心考量國內COVID-19(新冠肺炎)疫情風險低，為讓民眾順利恢復正常生活，規劃於6月7日後鬆綁民眾生活防疫措施。民眾只要配合實名（聯）制，落實個人防護措施，勤洗手、維持社交距離或配戴口罩，未來從事各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範。

高市教育局指出，考量社區民眾習慣以校園作為運動場所，並配合畢業典禮舉行，高中職以下校園自6月13日起開放假日及平日下課後的戶外場地，7月15日起開放非上課時間的室內及室外場地，後續也將根據中央流行疫情指揮中心發布資訊做彈性調整。