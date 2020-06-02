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女兒失聯3年！一場核酸普查「母女重逢」…派出所抱頭痛哭

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▲▼孤單,走失,失蹤,小孩（圖／取自免費圖庫pexels）

▲武漢進行核酸普查，意外讓顧女與失聯的女兒重逢。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

為了嚴格防疫，大陸湖北武漢政府實施核酸普查，每家人都要進行核酸檢測。一名顧姓女子的女兒3年前離家失聯，讓她遍尋不著，近日適逢核酸檢查，發現女兒也有做篩檢，人還在武漢，讓她又急又興奮，經過警察的幫助，母女終於重逢。

綜合陸媒報導，顧女的女兒3年前正值叛逆期，與家人大吵一架後，負氣離家出走，顧女隨後失去女兒的消息，一等就是3年。近日，她發現女兒也進行核酸檢測，馬上衝到派出所，希望警方能夠幫忙，「幫我找找，我失蹤3年的女兒有下落了。」

▲▼顧女。（圖／翻攝《楚天都市報》）

▲經過警方的協助，顧女與女兒重逢。（圖／翻攝《楚天都市報》）

警方接獲報案，立刻展開調查，發現顧女的女兒2019年也有離家出走的紀錄，當時是男友報案，最後順利找到人，因此警方致電顧女女兒的男友，希望能找到人。

過了不久，人順利找到，但顧女女兒的男友卻說，女友暫時不想回家，也不想見到媽媽，讓警方相當著急，開始遊說「做母親不容易啊！孩子這麼大，三年沒見面了」。

2人被成功被說服，前往派出所相認。顧女見到女兒，立刻與對方抱頭痛哭，說了幾句話後，一起回了家。警方指出，由於顧女家庭環境特殊，先前與女兒發生矛盾，後來矛盾持續激化，女兒才會離家出走。

 

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