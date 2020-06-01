睽違92天重新開放！日本晴空塔有限度解禁　迪士尼仍持續休園

▲晴空塔曾於2011年11月17日獲得金氏世界紀錄認證為「世界第一高塔」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

日本的新冠肺炎疫情趨緩，東京都正式進入疫情恢復的「第二階段」，都政府進一步寬防疫限制，部分公共設施將有限度開放，包括電影院、劇場、健身房、東京晴空塔和北海道旭山動物園等。東京都政府表示，未來將以2周為一單位進行疫情的評估，如果疫情控制情況良好，將計畫進一步開放下一個階段。

在進入第二階段之後，東京晴空塔在1日也重新有限度地開放，在通過入口處的體溫測量之後，遊客就可以登上觀景台欣賞美景和拍照，不過原本同一時段最多能供2000人登上觀景台，目前僅開放約2到3成的人數。

根據NHK報導，晴空塔重新開放首日，天氣呈現多雲。一名50多歲的男子受訪指出，「在沒辦法來晴空塔的這段時間，我感到相當孤獨，雖然今天天氣不好，但遊客少了很多，可以慢慢欣賞風景。」

▲日本環球影城COOL JAPAN。（圖／日本環球影城提供）

大阪環球影城在關閉3個多月後，也將於8日起至19日止分「3階段」重新開放，居住在大阪，並持有有效年票者可於首波開放入場，在19日之後，開始恢復一般營運，僅限居住在關西二府四縣，以及持有年票或有購買指定日期的預售票的對象入場。

雖然疫情趨緩，不過東京迪士尼樂園和東京迪士尼海洋仍持續休園，尚未公布重新開放的確切時間。東京迪士尼樂園官方網站表示，雖然政府已經解除緊急狀態，但目前仍未有重啟的確切時間點，園方會依據政府分階段放寬「停業籲請」、主題樂園的運營準備及公司內外部狀況考量，再另行協商重啟的時間點。