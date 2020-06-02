快訊／白宮外驚傳爆炸！川普：攻擊警方是恐怖行動　出動國民警衛軍制亂

▲美國總統川普於當地時間18時30分左右在白宮針對「佛洛伊德之死」引發的一系列示威發表演說。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

川普在白宮發表全國演說，他先向佛洛伊德（George Floyd）家人表示，佛洛伊德不會白白喪失生命，相關司法程序將會繼續進行。他同時譴責過去幾天的示威活動被極左派團體操控，演變成暴動，並攻擊警方的暴動行動定義為「國內恐怖行為」，他更批評民主黨籍地方官員未能拿出強悍手段防止暴動。川普強調，他的政府一定會尋求正義而非暴動，並要求各州政府動員國民兵，阻止掠奪行為繼續肆虐，應對措施就是下令派出成千上萬的軍隊士兵，保障華府地區人民的生命和資產，並警告組織恐怖活動的暴動者勢必會面對法律制裁。

川普發表演說之前，白宮外圍驚傳爆炸聲響，目前尚不清出聲音來源為何；警方為了驅逐聚集在聖約翰公會教堂 （St. John's Episcopal Church）前的示威者，一度發射催淚彈及橡膠子彈。

川普表示他所提到的措施將會「立即生效」，並說他「強力建議」各州州長足量部署國民兵，以掌控街頭局面。他也下令市長急州長們部署大量執法武力，直到暴力活動平息，「如果有城市或州拒絕採取行動的話」，他也誓言會動用美國軍隊上街。

對於防止白宮陷落，川普明確表示他會採取「隨機應變且果斷的行動」，包括動用數千數萬名重裝備的士兵、軍方職員、警察，並對搶劫、攻擊，以及對他人財產的肆意破壞進行壓制。

至於動用軍隊上街的法源依據，川普表示他會引用1807法案（1807 law），讓軍隊「盡快解決問題」，「我也會採取隨機應變和果斷的行動保護我們偉大的首都，華盛頓特區，昨晚在這個城市發生的事情，完全是個恥辱。」

川普也表示就在演說之後不久，美東時間晚間7點，全美有發布宵禁的各城市，將會強力執行。結束演說後，川普在其他白宮人士隨行下，前往聖約翰公會教堂。





▲▼佛洛伊德（George Floyd）之死，全美示威者抗議，有人高舉「黑人的命也是命」抗議標語。（圖／路透）