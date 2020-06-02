家屬二次驗屍證實「佛洛伊德死於窒息」　前紐約首席法醫曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

美國非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭警方壓頸致死，引爆許多示威活動。佛洛伊德的家屬不相信官方的驗屍報告，自行聘請前紐約市首席法醫巴登進行獨立驗屍，結果在美東時間1日出爐，死者是因為脖子及背部遭到壓迫，最後死於窒息。

▲抗議群眾舉著印有佛洛伊德照片的告示牌。（圖／路透社，下同）

明尼蘇達州官方驗屍報告指出，46歲的佛洛伊德死因為心臟病，加上體內驗出「疑似有毒物質」，警員的壓制導致他的狀況惡化，進而釀成悲劇。不過，佛洛伊德的家屬並不相信官方的說詞，甚至批評「根本是胡說八道」，為了證明家人的清白，他們自行聘請前紐約市首席法醫巴登（Michael Baden），進行第二次、獨立的驗屍。

根據《今日美國》報導，家屬1日公布巴登的驗屍報告，結果顯示，佛洛伊德不僅沒有可能導致死亡的潛在健康問題，而且死因就是窒息，是因為脖子及背部遭到長時間的壓迫，導致大腦缺乏血液，最後當場死亡，「背部的重量以及手銬位置都是重要因素，這些東西可能會削弱他的橫膈膜功能。」

▼▲抗議群眾與警方發生衝突。

這份報告直接打臉官方的心臟病及有毒物質等論點，也讓這起事件的爭議越來越大。力挺佛洛伊德的民眾在事發地點的商店外頭擺放鮮花以及字卡，用行動表達哀悼之意。

住在事發地點附近的居民斯特朗（Miranda Strong，28歲）坦言，當時並未意識到佛洛伊德會被警員壓制致死，即使就只隔著一扇窗，畢竟在明尼阿波利斯市，警笛聲和警員的喝斥聲算是日常現象，這些混亂就像是這座城市的電影配樂，「但我們不希望這個狀況成為常態。」