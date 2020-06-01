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星國漫畫家影射川普「雙標」　 大讚香港民主下秒反批美國暴徒

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記者楊庭蒝／綜合報導

香港近期因「港版國安法」爆發動亂；美國也因「佛洛伊德之死」造成國內示威活動蔓延。新加坡聯合早報的特約漫畫家王錦松，在1日發布了一篇漫畫，直指美國總統川普對於這兩起事件持雙重標準，看待香港示威行動稱為「民主」，而當面對自身國內的動亂，卻又以「暴徒」稱呼這些示威者。

川普曾在5月29日於白宮召開記者會時力挺香港，直言「港版國安法」立法將使香港由「一國兩制」走向「一國一制」，是北京破壞對香港和世界的承諾，違背中英聯合聲明，並且使香港「窒息」。

▲▼「佛洛伊德之死」暴力示威持續在全美延燒。（圖／達志影像／美聯社）

▲「佛洛伊德之死」暴力示威持續在全美延燒。（圖／達志影像／美聯社）

隨後針對國內的佛洛伊德之死的動亂，卻又在1日表示，美國局面會如此一發不可收拾，要歸咎於反法西斯主義運動（Antifa）和極左派激進團體，劫持操控了和平示威，已經決定將「反法西斯主義運動」列為恐怖組織。

對此王錦松以2格漫畫的方式進行創作、對比，上半部的漫畫中，川普正以電視觀看著香港的動亂現場，並豎起大拇指稱讚「民主」；而在下半部分的漫畫中，同樣的場景，相似的示威手法，川普卻雙手握拳，並怒批示威者是「暴徒」，兩個反應呈現出鮮明的對比，影射川普正以雙重標準處理這兩起事件。

王錦松是新加坡漫畫家，以繪畫時事漫畫著名，曾得過國際時事漫畫獎，目前為新加坡聯合早報特約漫畫家。

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