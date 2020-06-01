斗六市竟有12戶人家「無自來水可用」　原因曝光

▲居民劉日期表示，感謝市長林聖爵、斗六營運服務所廖洲瑯主任的大力幫忙，向中央爭取經費，從此水龍頭打開即有乾淨的自來水可安心使用。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

自來水供水區的普及率被視為城市進步的指標，目前斗六市供水普及率約達99.8%，公所於108年7月間收到八德里等12戶的陳情書，居住60多年無自來水可用，以地下水作為平日用水，希望公所能協助申請安裝自來水，確保用水安全，在斗六市公所於住戶與自來水公司協調後，每戶僅支付2萬5千元解決無水之苦。

據了解，斗六市文化路及引善路間有12戶民宅，住戶居住已有60多年，因離自來水主幹管線太遠，加上埋設水管費用約需280萬元太高而無力負擔，所以長期使用地下水，但地下水源含有雜質以及有細菌超標的危險，無法保證是水質是無污染的，並且冬季期間水量不穩，常有無水使用之情形，造成生活上很多不便之處。

斗六市長林聖爵在接獲陳情後，認為民生用水安全刻不容緩，偕同陳情人等至自來水公司斗六營運服務所與主任廖洲瑯協調，將引善路支道作供水延管工程，此項工程長約800M，總經費約為280萬元，於近日完工，解決了住戶長期無自來水可用的困境，也提昇生活品質。

居民劉日期表示，非常感謝八德里社區監事高鳳廷小姐熱心幫忙，為了這12戶住戶向公所跟自來水公司爭取，並隨時追蹤工程的進度，解決他們民生用水困境，也感謝市長林聖爵、斗六營運服務所廖洲瑯主任的大力幫忙，向中央爭取經費，由原先12戶平均每戶需支付約20幾萬元，變成現在每戶只需支付2萬5千元，從此水龍頭打開即有乾淨的自來水可安心使用。

▲自來水供水延管工程，長約800M總經費約為280萬元，於近日完工，解決了住戶長期無自來水可用的困境。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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