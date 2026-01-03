跨年防災不打烊！南市檢討丹娜絲風災　專家會議聚焦「人本避難」

▲台南市政府召開災害防救專家諮詢委員會，檢討丹娜絲風災及0728豪雨經驗，聚焦人本避難與收容機制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

跨年夜不只迎新，也為防災盤點經驗，台南市政府召開「災害防救專家諮詢委員會」，由市長黃偉哲親自主持，會議跳脫傳統以工程為主的思維，改以「疏散撤離與避難收容的精進作為」為核心，全面檢討丹娜絲颱風及0728豪雨期間所暴露的複合式災害問題，重新聚焦「以人為本」的防災方向。

此次會議邀集中央氣象署、成功大學防災研究中心及市府跨局處單位共同與會，從極端氣候成為常態的現實出發，深入探討如何透過制度設計與軟體應變能力的提升，讓防災不只停留在設施建置，更真正回應民眾在災時的實際需求。

市長黃偉哲表示，感謝專家學者與市府團隊在跨年之際仍堅守崗位，為市民公共安全把關。他指出，面對先天地理條件與氣候變遷的雙重挑戰，防災不能只依賴工程設施，更必須補強軟體應變與跨局處協調能力。

黃偉哲回顧丹娜絲風災時，曾出現大規模停電與特殊災損情形，對市府整體應變體系形成考驗。他強調，未來防災工作的核心在於「人」的安全，如何讓民眾願意配合撤離，並在避難收容期間獲得妥善照顧，是市府持續精進的重要方向。

副市長葉澤山指出，災害應變不只是把人撤離出來，更重要的是讓受災民眾在收容期間能夠安心生活。他提到，在丹娜絲風災與0728豪雨期間，社會局整合公私資源，調度行動沐浴車進入停水停電災區，協助解決基本盥洗需求，同時動員超過2萬人次志工投入災後復原與文書協助，展現台南韌性城市的溫暖與軟實力。

秘書長兼災防辦主任尤天厚則指出，丹娜絲風災期間因大規模停電，導致災情查通報與基層應變受阻，市府已據此提出具體精進作為。民政局推動「一里一台發電機」計畫，目前全市已完成649台配置，並建立跨區聯防機制。同時，市府也持續更新淹水潛勢圖資，確保災害發生時，區公所能維持基本運作，並靈活結合農用機具、管筏等多元運具，協助淹水區民眾撤離，降低交通中斷帶來的風險。

會中多位專家委員也提出具體建議，包括：一、強化電力韌性、建置微電網：善用台南綠能優勢，發展區域型微電網，提升地方在災害時的獨立供電能力。二、落實風險溝通、建立合理期待：政府在宣導防災成果時，應同步說明工程限制與殘餘風險，避免災時期待落差引發民怨。三、以生活圈重新規劃避難動線：跳脫行政區劃，從民眾實際生活動線出發，強化地圖導引與指標設計，提升直覺辨識度。

災防辦執行秘書王雅禾表示，本次會議以丹娜絲颱風及0728豪雨為案例，檢視如大規模屋頂受損等特殊情境下的應變不足，市府將持續依專家建議優化疏散撤離與避難收容機制，並加強跨局處橫向溝通，確保在災害第一時間，能以最高效率守護市民生命與財產安全。