台水汰換舊管線增設水壓監測站　草屯富寮里不再動輒爆管漏水

▲為徹底改善區域漏水頻仍窘況，提升供水品質，水公司斥資6000萬元，辦理南投草屯鎮富寮里富頂路一帶管線汰舊換新工程，目前均已竣工。（圖／台水四區處提供）

記者張弘昌／南投報導

南投縣草屯鎮富寮里富頂路等一帶，近年來交通流量漸大，車輛頻繁輾壓管線，因自來水地下管線已老舊，破管維修事件頻率增加，修漏作業易影響交通流量，困擾當地民眾，並造成用水不便。台水公司第四區處為徹底改善該區域漏水頻仍窘況，提升供水品質，斥資6000萬元，進行草屯鎮富寮里富頂路等一帶管線汰舊換新工程。



台灣自來水公司四區處處長蕭淑貞指出，草屯鎮富寮里富頂路等一帶自來水管線，是民國70年埋設的塑膠管，將老舊自來水管線汰換成口徑100到200公厘、材質更加延性的鑄鐵管後，耐用年限可長達40年。

汰換管線工程，口徑100公厘約汰換4.1公里、口徑200公厘汰換3.7公里，合計汰換7.8公里長。另一併汰換沿線用戶外線計720戶，完善該區域管線網絡。汰換管線工程同時也增設3處水壓監測站，可24小時監視傳訊即時掌握水壓狀況，俾利穩定調配供水，相關工程均已竣工。



台水四區處針對逾使用年限及漏水頻繁路段，積極進行老舊自來水管線汰舊換新工程，除大幅改善當地用戶用水需求與品質，並且減少因破管漏水頻繁，造成停水及交通不便，深獲里長及住戶肯定與好評。

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