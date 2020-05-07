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立委林文瑞展水利長才　為雲林農民爭取經費改善水利設施  

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▲立法委員林文瑞、農委會農水處處長謝勝信、斗六市長林聖爵，今日上午會勘斗六市有關農田水利設施更新改善部分，為農民爭取經費約3000萬。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員林文瑞、農委會農水處處長謝勝信、斗六市長林聖爵，今日上午會勘斗六市有關農田水利設施更新改善部分，為農民爭取經費約3000萬。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農產豐富，因此穩定充足的灌溉用水是地方農業發展重要的課題，立委林文瑞7日特邀集農委會農田水利處、雲林農田水利會、斗六市公所等單位，一路會勘斗六市農民反映的問題，並要求權責單位盡快協助工程改善，農委會人員亦現場允諾一次補助分期進行。

林文瑞從過去擔任水利會長就完成許多重要的灌排設施，現在擔任立委更是積極從中央爭取經費回到地方建設，農委會農水處處長謝勝信、斗六市長林聖爵以及雲林農田水利會和雲林縣政府均派員參與會勘，今日上午會勘斗六市有關農田水利設施更新改善部分，共計15件，經費約3000多萬，除原農田水利會灌區內需辦理改善工程外，各級圳路使用年久無可避免會破損，影響灌溉及排水的功能。

林文瑞會勘了解後，要求納入今年補助改善，農委會人員亦現場允諾一次補助分期進行。林文瑞表示，農田水利是永續經營的事業，農民朋友每一件陳情的案件，都是地方殷切的期待，每一件都必須現地會勘才能真正清楚問題所在，這是過去擔任會長的堅持，現在擔任立委初衷不變，後續會再安排到其他鄉鎮會勘，繼續爭取中央經費回到地方，盡快解決灌排相關問題。

▲立法委員林文瑞、農委會農水處處長謝勝信、斗六市長林聖爵，今日上午會勘斗六市有關農田水利設施更新改善部分，為農民爭取經費約3000萬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立委林文瑞、農委會農水處處長謝勝信、斗六市長林聖爵，今日上午會勘斗六市有關農田水利設施更新改善部分，為農民爭取經費約3000萬。（圖／記者蔡佩旻攝）

►「即日起，我退出老化黨。」


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