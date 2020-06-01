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全國農機展今年移師桃園　張麗善：全力籌經費延續辦理

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▲雲林縣籌辦農機展今年邁入第15屆，去年3天就有51.1萬人次參觀，創造約15億經濟效益。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣籌辦農機展今年邁入第15屆，去年3天就有51.1萬人次參觀，創造約15億經濟效益。（圖／雲林縣政府提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

十多年前雲林縣政府開推動農業首都目標，時任縣長蘇治芬以現代農業必須結合人力與農業機械化、自動化，追求農業精緻化，提升農產競爭力而開創農機展，雲林縣議會國民黨團1日質詢時透露，農委會今年不補助雲林辦展，全國農機展移師桃園，張麗善表示，雲林縣政府雖然資源拮据，必全力籌措經費，依舊會延續辦理農機展。

今天議會國民黨團質詢時指出，農委會今年不補助雲林辦展，全國農機展將移師桃園，雲林縣議員林健鴻表示，雲林縣無論在農田或農產值均為國內最大農業城市，更有台灣糧倉美名，雲林縣政府已辦理14年，每年每屆均有成長，而今年中央卻將農機展移師桃園，桃園是工商城市，農業發展大多於山坡地，而山坡地無法使用大型農機，其動機匪夷所思。

縣議員李明哲表示，中央政府的態度關係到對於農業的發展，讓我們懷疑政府想將農業重心轉變，若否，何不將雲林縣農民對權益好好看守，如今農民引頸期盼一年一度的農機展機會被剝奪，不管中央政府的態度如何，雲林縣都須堅持下去，堅守在支持農民的立場好好辦下去，也請雲林縣政府硬起來，請農糧署給雲林農民一個交代，為何棄雲林不顧。

張麗善表示，自上任以來延續好的政策從不分藍綠，去年第14屆農機展不論是開幕、閉幕、展場檢討都全力以赴，農機展可以讓農民就近就地了解農業科技的進步，目前不知何中央為何有移師農機展的想法，光我們雲林縣國土規劃我們提供的優良農地超過雲林縣58%，所以農機展應較適合於雲林縣辦理，這也是農業大縣所有農民的期待，希望中央政府不要有藍綠之分。

▲雲林縣籌辦農機展今年邁入第15屆，去年3天就有51.1萬人次參觀，創造約15億經濟效益。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣籌辦農機展今年邁入第15屆，參展企業、商家規模、參觀人次年年增加。（圖／雲林縣政府提供）

15年前雲林縣前縣長蘇治芬為了農業永續經營，吸引年輕一代投入行列，農業機械現代化、提升產業發展，希望藉農機展讓全國鄉親看到雲林邁進農業首都的努力；雲林縣籌辦農機展今年邁入第15屆，參展企業、商家規模、參觀人次年年增加，去年3天就有51.1萬人次參觀，創造約15億經濟效益，前2年農委會每年都補助200萬元。

立法委員蘇治芬表示，雲林的契機一直在流失，當年辦農業博覽會，後來也沒續辦，為了確保農機展的策展地位，當年也推出布袋戲傳習中心暨世貿策展中心，結果也夭折。目前張縣長一直與農委會對立，少了溝通折衝能力，演變成全國農機展移師到桃園。

蘇治芬說，雲林縣自己要舉辦農機展，設若南北各有一展，也沒什麼不好。

▲雲林縣籌辦農機展今年邁入第15屆，去年3天就有51.1萬人次參觀，創造約15億經濟效益。（圖／雲林縣政府提供）

▲張麗善表示，自上任以來延續好的政策從不分藍綠，去年第14屆農機展不論是開幕、閉幕、展場檢討都全力以赴。（圖／雲林縣政府提供）


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