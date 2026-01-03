台南新營4樓透天厝深夜竄煙　住警器狂響救一命！鋰電池疑充電釀火

▲新營區4樓透天民宅二樓深夜發生火警，疑似鋰電池充電故障引燃，所幸住警器及時作動，火勢迅速獲得控制。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市新營區一處4樓透天民宅，1月2日晚間驚傳火警，起火點位於二樓居室，疑似鋰電池充電故障引燃雜物，所幸屋主事先於二樓樓梯間裝設住宅用火災警報器，濃煙一竄出，警報立即大作，成功在第一時間示警，避免火勢擴大釀成災害。

消防局指出，當晚接獲通報後，立即派遣新營、柳營、鹽水等分隊共10輛消防車、22名警消人員前往搶救。消防人員到場時，發現火勢集中於二樓，經迅速布線灌救後即控制並撲滅火勢，未造成人員受傷，建物也未全面延燒。

據了解，當時屋內已冒出大量濃煙，住警器率先發出尖銳警報聲，隔壁鄰居聽聞異狀後立刻撥打119報案。消防局強調，「發現得早、報案得快」正是這起火警能迅速控制的關鍵。

消防局第一大隊大隊長邱國禎指出，近年鋰電池相關火災案件明顯增加，從手機、行動電源到各式電池設備，若使用不當極易釀災，呼籲民眾務必遵守以下三項安全原則：一、選購認證產品：購買時應認明印有「商品安全標章」的合格產品，避免使用來路不明或低價電池。二、避免長時間充電：電池充滿後應立即拔除電源，切勿在夜間睡眠或無人看管時長時間充電。三、留意異常狀況：若發現電池膨脹、變形、過熱或異味，應立即停用並更換。

台南市政府消防局長楊宗林也指出，夜間睡眠時民眾警覺性與反應力降低，一旦火警發生，往往錯失黃金應變時間，導致無法及時逃生而造成傷亡。他強調，住警器能在火災初期即偵測濃煙並發出警示，讓民眾及早應變、迅速避難，是目前居家防火最實用、也最關鍵的設備之一，「住警器不是裝好看的，而是真正能救命的防火守門員。」這起火警再次證明，火災面前，沒有僥倖，只有準備。