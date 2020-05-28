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斗六市石榴淹水問題出爐　竟是水利灌溉水溝滿溢造成

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▲斗六市長林聖爵接獲通報後，會同榴中里里長前往勘災，發現原來南仁路多年淹水竟是，水利溝渠排入公所路側溝所造成大淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵接獲通報後，會同榴中里里長前往勘災，發現原來南仁路多年淹水竟是，水利溝渠排入公所路側溝所造成大淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣斗六市南仁路與石榴國小附近長年遇豪大雨或強降雨都受積淹水所困擾，28日上午因豪大雨又大積水，斗六市長林聖爵接獲通報後，會同榴中里里長前往勘災，發現原來南仁路多年淹水竟是，水利溝渠排入公所路側溝所造成大淹水。榴中里長蔡芳聰呼籲，希望水利單位能重視農水路改善，解決附近住戶的困擾。

榴中里長蔡芳聰指出，南仁路的淹水原因為農田水利會的農田灌溉水溝滿出來，而這些水再流入一旁的石榴國小排水須經南仁路33巷排出，而造成整條南仁路淹水，希望農委會可以撥出經費來改善農水路，不要跟道路側溝共同運作，以減少淹水現象。

▲斗六市長林聖爵接獲通報後，會同榴中里里長前往勘災，發現原來南仁路多年淹水竟是，水利溝渠排入公所路側溝所造成大淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵接獲通報後，會同榴中里里長前往勘災，發現原來南仁路多年淹水竟是，水利溝渠排入公所路側溝所造成大淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡芳聰說，光復路與南仁路有一樣的現象，側溝中加上農田水利灌溉用水的大水量，造成排水不及，以致淹水，希望相關政府單位可以一起來重視石榴班的淹水問題，解決附近住戶的困擾。

雲林農田水利會對此回應，昨日晚上開始農雲林農田水利會斗六大圳的各級渠道都已經不再進水，該地區由於並無市區排水，如遇豪大雨，動輒形成浸淹，多年難以解決，此案件目前已經上報業務單位處理，雲林農田水利會將持續關注重視居民反映問題。

▲斗六市長林聖爵接獲通報後，會同榴中里里長前往勘災，發現原來南仁路多年淹水竟是，水利溝渠排入公所路側溝所造成大淹水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲石榴國小附近長年遇豪大雨或強降雨都會受積淹水所困擾，28日上午因豪大雨又造成大積水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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