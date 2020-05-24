快訊／南化聯通管漏水！高雄16區緊急停水23小時　影響12.6萬戶

▲高雄市16區緊急停水。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許宥孺／高雄報導

受到鋒面滯留及西南氣流影響，全台各地出現猛烈雨勢，高雄市也傳出百件積淹水災情，高屏溪原水濁度也驟增，仰賴南化聯通管調配供水，不過23日晚間卻驚傳漏水意外，造成高雄市岡山區、鼓山區等16區緊急停水23小時，部分地區則為減壓供水，共計影響12.6萬戶。

水利署南區水資源局表示，21日14時高屏堰川流水濁度為350NTU，22日高屏堰上游山區降下大豪雨等級雨量後，當日14時飆升至11,000NTU，高屏堰取水量隨即由平時每日100萬噸減為35萬噸，不足水量則伏流水設施支援21萬噸，並由南化高屏聯通管支援每日25萬噸水量，其餘水量由自來水公司備援水源供應，來穩定供應高雄地區用水。

請繼續往下閱讀...

▲高屏溪濁度飆高，南水局啟動伏流水因應。（圖／翻攝自南水局網站）

豈料，南化聯通管在23日晚間10點45分發生漏水意外，自來水公司隨即暫停取水並派員搶修，而伏流水並不足量，造成高雄市岡山區、鼓山區、左營區等16區域停水；另鳳山區、大寮區等管線末端及高地區皆水壓降低，總計影響12.6萬戶用水。

自來水公司提醒，停水期間務必要關掉抽水馬達，以免管線產生真空，造成負壓及抽水馬達損壞；水龍頭使用橡皮管接水時，勿將橡皮管浸在水中，並關閉水龍頭，以免停水時因虹吸作用產生二次污染，影響水質，且恢復供水後請先排放煮沸後再使用。



（一）停水區域：

仁武區（考潭里、烏林里、八卦里、高楠里、大灣里）、楠梓區（翠屏里、瑞仁里、光輝里、莒光里、宏榮里、慶昌里、秀昌里、宏昌里、大昌里、清豐里）、橋頭區、大社區（保安里、嘉誠里）、小港區（大坪里、坪頂里）、大樹區（大社里及義大世界周邊）、岡山區、梓官區、彌陀區、鼓山區、左營區、阿蓮區、永安區、路竹區、湖內區、茄萣區及大發工業區等區域停水。

（二）減壓區域：

仁武區、楠梓區、大社區除上述停水區域外，餘里皆為水壓降低、鼓山區（裕興里、華豐里、裕豐里、明誠里、龍子里、龍水里）、鳥松區（大華里、鳥松里、夢裡里）、三民區（鼎盛里、鼎強里、鼎金里、鼎力里、鼎西里、鼎中里、灣愛里、本和里、本館里）、鳳山區、大寮區、前金區、林園區、燕巢區、三民區（部分高地區停水）及管線末端及高地區皆水壓降低。

►他奶奶的美麗小秘訣