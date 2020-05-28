雲林斗六2級淹水警戒！路面成小河「4車拋錨」險象環生

▲雲林縣斗六市石榴路與水庫路口處道路淹水，2車輛拋錨受困路中間。（圖／網友提供）

記者徐愷昕／雲林報導

受梅雨滯留鋒面影響，中央氣象局28日上午8時向全台16縣市發布豪大雨特報，其中今晨0時至上午8時，雲林縣內已累積137毫米雨量，有民眾一早外出行經斗六市石榴路與水庫路口處時，見2車拋錨於積水中動彈不得，據了解稍早斗六市長林聖爵已到場關切，目前車輛狀況已排除，但該段道路暫時封閉中，待積水退去才會再開放。

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▲雲林斗六市鎮北路後火車站附近低窪地區淹水。（圖／東森新聞）

雲林縣連大雨來勢洶洶一直下，水利署針對斗六市發出2級淹水警戒，而現在鎮北路後火車站附近低窪地區馬路都變成了水路，一旁民宅積水也都淹超過了腳踝！當地居民無奈表示，整晚都不敢睡覺，一聽到雨聲就會忍不住醒來查看，深怕大雨會淹進家中，昨晚為了以防萬一都有先把家中家具墊高，但現在沙包的功能似乎已沒有太大助益了，就算已經墊了3層，家裡仍是進水。

另斗六江姓民眾早上出門行經石榴路與水庫路口處時，見路面嚴重積水、有車輛拋錨於水中，遂趕緊將照片上傳臉書《斗六人文社交圈》提醒用路人經過此路段時要小心，怎料9時許又有2台車受困其中，畫面險象環生。據了解，斗六市長林聖爵已於上午10時到場關切了解，目前受困車輛都已排除，該道路暫時封閉中，等到積水退去才會再開放通行。

▲雲林縣斗六市石榴路與水庫路口處道路淹水，2車輛拋錨受困路中間。（圖／翻攝臉書《斗六人文社交圈》）

▲雲林縣斗六市石榴路與水庫路口處道路淹水，市長林聖爵及時到場關切。（圖／翻攝臉書《斗六人文社交圈》）

▲雲林斗六淹水。（圖／東森新聞）