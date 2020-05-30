20歲女醉倒遭性侵！驚醒發現內褲有味道　一聽真相崩潰：為什麼不戴套

▲20歲女借酒澆愁，怎料卻遭男友人趁機性侵...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園一名20歲女子為情所困，到友人租屋處喝酒聊天，結果不勝酒力昏睡，遭陳姓男友人趁機性侵。直到女方返家上廁所，發現內褲有不明分泌物，聞起來是精液，全案才曝光。法院審理時，陳男否認犯行，辯稱他當時躺在女方身旁，「應該是夢遺了」，但法官不採信，依乘機性交罪判處3年2個月。近期民事判決也出爐，陳男須賠償50萬元精神撫慰金。

判決書指出，陳男2016年12月2日得知小琳（化名）因感情問題借酒澆愁，和另外2名朋友約女方到租屋處喝酒聊天。隔天凌晨，一群人各自昏睡，陳男躺在小琳身旁，聽見小琳在睡夢中不斷呼喊暗戀男生的名字，竟摀住對方的嘴，趁機性侵得逞。

隔天一早，小琳清醒返家，懷疑自己半夢半醒間遭性侵，不禁詢問同行女性友人「我好像被性侵」。不過，女友人認為自己整晚都在同一房間，雖然喝醉，但從頭到尾都沒離開，不太可能身處性侵現場卻渾然不知，應該是小琳在作夢。

起初小琳有些被說服，但返家後發現內褲有不明分泌物，一聞是精液的味道，立刻用臉書質問陳男：「你是不是對我做了什麼，如果你誠實的話，我們還是朋友」。陳男眼見紙包不住火，馬上道歉：「當下你口中喊OOO，拉著我的手去摸你…」

當下小琳傳訊痛斥，「就算我拉你的手，我根本無意識，這你應該很清楚吧」、「我喝醉，你是我朋友，你不覺得你的責任應該是保護我嗎」、「為什麼不戴保險套，你不知道避孕藥對我的身體有多傷嗎」、「那天晚上他們都在，OO也在，為什麼你還敢這樣，到底是誰摀住我的嘴巴…」

陳男自知理虧，不斷傳訊道歉：「對不起，我不是故意的，我會寄一點補品給你」、「我還想把你當朋友，這次的事情我的錯，不會有下次了」、「你有跟其他人說嗎」、「不要跟OO說，我怕她對我發脾氣，發生這種事，我不想讓她連內容都知道…」

事發後，小琳情緒崩潰，一直有陰影跟恐懼，不僅常常失眠，動不動就想哭，也無法再跟異性好好相處，因此決定訴諸友人並向警方報案，向陳男求償精神撫慰金100萬元。

桃園地院審理時，陳男矢口否認犯行，強調他當時也喝醉，剛好睡在小琳旁邊，女方內褲上的精液可能是他夢遺沾到的。不過，法官勘驗2人對話記錄，說詞明顯有出入，加上陳男供詞前後矛盾不一，因此不予採信，考量陳男造成女方身心創傷，而且否認犯行、雙方未達成和解，依乘機性交罪判刑3年2個月。

至於民事部分，法院近期也宣判，陳男為了發洩性慾，不法侵害原告性自主權，情節重大，應賠償精神撫慰金50萬元，全案可上訴。

▲桃園地方法院。（資料照／記者楊淑媛攝）