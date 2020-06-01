　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生KTV撿屍女同學　瞎掰「她想當我女友」下秒自打臉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,社會,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條。（圖／123RF）

▲小蘋清醒後相當驚恐，不明白為何會與陳男共處一室。（示意圖／123RF，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男大生2018年8月間與幾名同學一起去KTV歡唱，期間竟然趁著女同學小蘋（化名）酒醉意識不清，將人帶往旅館性侵得逞，事後卻辯稱是女方突然抱過來狂親，兩人是合意性交。但屏東地院合議庭比對兩名證人以及陳男的證詞，認定男方說詞是在卸責，最後依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

判決書中提到，陳男事發當天與多名同校友人一同前往KTV歡唱，期間陸續有人離開包廂，他見現場只剩下熟識的兩名朋友，以及小蘋和朋友小美，竟然趁小蘋酒醉吐到意識不清時，假裝要騎車載她回家，實際上是帶往旅館性侵得逞。小蘋隔天清晨醒來發現與陳男共處一室，警覺可能發生不好的事，於是立即打電話向朋友求救，最後在小美的陪同下前往警局報案。

陳男到案後坦承的確有與小蘋發生性關係，但一切都是雙方合意的，「我在包廂廁所幫她拍背，她突然抱著我、親我，還隔著褲子摸我的下體」，況且如果真的已經醉到沒有意識，怎麼可能在機車後座保持平衡，「我的機車高83公分，KTV距離旅館約3.2公里，她可以好好坐在機車上，必然有相當的意識。」

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲小蘋沒想到只是和朋友到KTV玩，竟然會慘遭男同學「撿屍」。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

不過，小美及另一名證人表示，陳男與小蘋只是點頭之交，沒有交往過，「她說過喜歡的是另一名男生，在案發之前對陳男沒有好感」。這一點與陳男供稱雙方是兩情相悅，小蘋甚至在性行為期間表明要當他女友不同。

由於同行友人皆證稱小蘋當天喝到很醉，幾乎無法走路，還會發酒瘋，根本無法認人。陳男也主動向警方透露，「她那時的精神狀況就是把我認成別人」，事發隔日清醒後情緒也很緊張，擔心被家人罵，「她打電話給朋友，再叫我載她過去，我把她載過去之後就先離開了。」

屏東地院合議庭認為，假如兩人真的是合意發生性關係，小蘋清醒時怎麼會慌亂到不知所措，事後還在朋友陪同下報警，況且從上述證人以及陳男自己的說詞來看，女方當時明顯已經醉到意識模糊、不能抗拒的狀態，最後不採信男方說詞，並依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，還要提供200小時的義務勞務，接受6場法治教育課程，全案仍可上訴。

●好康來了！過期票券換東森幣！

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

ET快訊
天道盟老大遭當街行刑槍殺　喪命原因超倒楣！瘋狂殺手噴火畫面曝
快訊／國1嘉義段「5車連環撞」！　2駕駛受傷急送醫
莫彩曦開箱「美國紓困支票」　金額曝光網超羨慕：太幸福了！
快訊／創刊32年　《聯合晚報》宣布6/2日起停刊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

左轉公車沒禮讓…18歲直行騎士撞亡　拿駕照未滿半年

快訊／台中舊建國市場深夜火警「驚傳爆炸」！26攤商全燒毀

快訊／台南公園水池驚見「男浮屍」！身體僵硬亡　晨運民眾一看嚇傻

桃園已婚派出所長偷吃報案辣媽　「如果被別人撞見...」上摩鐵理由超瞎

快訊／國1嘉義段「5車連環撞」！2駕駛受傷急送醫

BMW男載2女閃酒測撞死人！家屬見他「面目全非」崩潰…痛訴：一句道歉都沒

天道盟老大遭當街行刑槍殺　喪命原因超倒楣！瘋狂殺手噴火畫面曝

男大生KTV撿屍女同學　瞎掰「她想當我女友」下秒自打臉

左轉公車沒禮讓…18歲直行騎士撞亡　拿駕照未滿半年

快訊／台中舊建國市場深夜火警「驚傳爆炸」！26攤商全燒毀

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

快訊／台南公園水池驚見「男浮屍」！身體僵硬亡　晨運民眾一看嚇傻

桃園已婚派出所長偷吃報案辣媽　「如果被別人撞見...」上摩鐵理由超瞎

快訊／國1嘉義段「5車連環撞」！2駕駛受傷急送醫

BMW男載2女閃酒測撞死人！家屬見他「面目全非」崩潰…痛訴：一句道歉都沒

天道盟老大遭當街行刑槍殺　喪命原因超倒楣！瘋狂殺手噴火畫面曝

男大生KTV撿屍女同學　瞎掰「她想當我女友」下秒自打臉

左轉公車沒禮讓…18歲直行騎士撞亡　拿駕照未滿半年

快訊／台中舊建國市場深夜火警「驚傳爆炸」！26攤商全燒毀

台南工地槍案「憤怒連3槍」　男子頭部中彈命危

快訊／台南街頭傳槍響！男子遭連開多槍「頭部中彈」噴血命危

加了邪惡半熟蛋！台中古早味沙茶雞絲麵　還有大顆韭菜水餃

全美怒火狂燒！白宮深夜遭示威者包圍　川普一度躲「地下碉堡」避難

JR史密斯不爽車窗被砸　當街暴打白人暴徒「揍到屁滾尿流」！

影／口罩預購看過來！統一超商今天下午三點開跑「限量2.5萬盒」

解封回歸正常！高鐵宣布6/30起再大增班　每周多增加121班

快訊／台南公園水池驚見「男浮屍」！身體僵硬亡　晨運民眾一看嚇傻

桃園已婚派出所長偷吃報案辣媽　「如果被別人撞見...」上摩鐵理由超瞎

快訊／國1嘉義段「5車連環撞」！2駕駛受傷急送醫

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

中職／詹子賢「不死三振」恍神挨罵　球迷：跑壘態度有問題

黃沐妍穿激短褲「開腿大跌」！　後製小草莓太慢遮…網驚：看光了

社會熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

左轉公車沒禮讓　18歲騎士撞車亡

男子因債務糾紛被擊中頭部送醫命危

機車後座女沒抓緊　「雙腿大V後翻」硬著陸

「出來，不要躲了」慈父救女落水失蹤　妻女岸邊淚喊

住院醫師離奇死亡　陳屍住家附近

全台首宗開鍘法辦情色直播主　SWAG背景好複雜

快訊／北市北投農田旁小徑赫見焦屍！

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

更多熱門

相關新聞

男扮女裝「凍未條」性侵小個女　侵害貞操權賠50萬！

男扮女裝「凍未條」性侵小個女　侵害貞操權賠50萬！

台中一名鍾姓男子107年凌晨男扮女裝外出，在路上發現一名婦人小如（化名），以性交易為由上前搭訕，雖然被以「我沒有在賣」拒絕，仍然一路尾隨，之後在一間餐廳外性侵得逞。台中高分院判其侵害婦人性自主權，應賠償50萬元。全案不得上訴。

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

20歲女醉倒遭性侵　驚醒發現內褲有味道

遭金髮妹硬上！她反擊掀裙驚見男兒身嚇傻

遭金髮妹硬上！她反擊掀裙驚見男兒身嚇傻

性侵女兒15年4次逼墮胎...獸父重判25年

性侵女兒15年4次逼墮胎...獸父重判25年

少女被性侵5天後自殺　高院改判乾哥5年半

少女被性侵5天後自殺　高院改判乾哥5年半

關鍵字：

屏東地院性侵乘機性交

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

《青春有你2》「無修音真實片」外流

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

香港視帝爆大陸拍戲秘辛…女星主動給房號！

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面