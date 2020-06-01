男大生KTV撿屍女同學　瞎掰「她想當我女友」下秒自打臉

▲小蘋清醒後相當驚恐，不明白為何會與陳男共處一室。（示意圖／123RF，與本案無關）

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓男大生2018年8月間與幾名同學一起去KTV歡唱，期間竟然趁著女同學小蘋（化名）酒醉意識不清，將人帶往旅館性侵得逞，事後卻辯稱是女方突然抱過來狂親，兩人是合意性交。但屏東地院合議庭比對兩名證人以及陳男的證詞，認定男方說詞是在卸責，最後依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，全案仍可上訴。

判決書中提到，陳男事發當天與多名同校友人一同前往KTV歡唱，期間陸續有人離開包廂，他見現場只剩下熟識的兩名朋友，以及小蘋和朋友小美，竟然趁小蘋酒醉吐到意識不清時，假裝要騎車載她回家，實際上是帶往旅館性侵得逞。小蘋隔天清晨醒來發現與陳男共處一室，警覺可能發生不好的事，於是立即打電話向朋友求救，最後在小美的陪同下前往警局報案。

陳男到案後坦承的確有與小蘋發生性關係，但一切都是雙方合意的，「我在包廂廁所幫她拍背，她突然抱著我、親我，還隔著褲子摸我的下體」，況且如果真的已經醉到沒有意識，怎麼可能在機車後座保持平衡，「我的機車高83公分，KTV距離旅館約3.2公里，她可以好好坐在機車上，必然有相當的意識。」

▲小蘋沒想到只是和朋友到KTV玩，竟然會慘遭男同學「撿屍」。（示意圖／記者許力方攝，與本案無關）

不過，小美及另一名證人表示，陳男與小蘋只是點頭之交，沒有交往過，「她說過喜歡的是另一名男生，在案發之前對陳男沒有好感」。這一點與陳男供稱雙方是兩情相悅，小蘋甚至在性行為期間表明要當他女友不同。

由於同行友人皆證稱小蘋當天喝到很醉，幾乎無法走路，還會發酒瘋，根本無法認人。陳男也主動向警方透露，「她那時的精神狀況就是把我認成別人」，事發隔日清醒後情緒也很緊張，擔心被家人罵，「她打電話給朋友，再叫我載她過去，我把她載過去之後就先離開了。」

屏東地院合議庭認為，假如兩人真的是合意發生性關係，小蘋清醒時怎麼會慌亂到不知所措，事後還在朋友陪同下報警，況且從上述證人以及陳男自己的說詞來看，女方當時明顯已經醉到意識模糊、不能抗拒的狀態，最後不採信男方說詞，並依乘機性交罪判處有期徒刑2年，緩刑5年，還要提供200小時的義務勞務，接受6場法治教育課程，全案仍可上訴。

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