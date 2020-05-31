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社會 社會焦點 保障人權

男扮女裝「凍未條」性侵丟30元烙跑　小個女「我不是在賣的」獲賠50萬！

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▲桃園市陳姓男子去年7月在某公園認識女子，後來相約至摩鐵尋歡，但女子事後控告男子性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

▲性侵示意圖。（示意圖／視覺中國CFP）

記者劉亭／綜合報導

台中一名鍾姓男子107年凌晨男扮女裝外出，在路上發現一名婦人小如（化名），以性交易為由上前搭訕，雖然被以「我沒有在賣」拒絕，仍然一路尾隨，之後在一間餐廳外性侵得逞。台中高分院判其侵害婦人性自主權，應賠償50萬元。全案不得上訴。

根據判決書，鍾男107年8月8日凌晨為了釋放壓力男辦女裝，騎著腳踏車出門，看見小如請超商店員協助扣洋裝背部鉤子，之後等小如離開店獨自行走後，隨及跟上前要求性交易被拒絕。

但鍾男不放棄，持續偉隨小如到一間餐廳前，並且衝過去告知對方「忍不住（台語）啦」，要求發生性行為。小如「我不是流鶯，沒有在賣！你有新台幣30萬元嗎？我有愛滋病不要碰我！我已經停經了！」等語拒絕。

但鐘男仍然強拉小如到餐廳前庭柱子後方地上，性侵得逞後，還將被害人衣物帶走，並丟下30元，逃離現場。小如不滿受辱，隨後前往警察局報警，在鍾男家中扣得假髮、胸罩、假陽具等。

▲桃園市李姓男子4年前擔任某客運司機時，對當時年僅16歲乾女兒性侵遭收押，交保後居然再度強吻擁抱，地院再依乘機猥褻判處1年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲受害女子身心痛苦。（示意圖／免費圖庫pxhere）

鍾男坦承確實男辦女裝外出，並與小如發生性關係，但否認性侵，強調兩人是合意性交，且小如並沒有呼救或抵抗，是因為最後只給了30元，覺得遭到欺騙才報警。

但小如解釋，鍾男帶著一個大包包，擔心裡面有工具，為了保命不敢呼救，「我被強拉過去，現在很多都殺人，我很怕」、「我怕他殺我，怕被告包包裡面有，帶工具，把我殺死怎麼辦」。

法院指出，小如身高僅150公分，體重40公斤身材瘦小，面臨170公分體重67-68公斤的鍾男，且已是52歲婦女，很難與之抗衡，並遭到性侵，事後小如罹患中度慢性精神障礙，判鍾男犯強制性交罪，有期徒刑4年。

鍾男並且侵害小如貞操權，需要賠償新台幣50萬元。貞操權是以性的尊嚴及自主為內容的權利，故不論被害人是否已結婚，只要侵害其性自主權，斟酌雙方之身分、地位、資力與加害之程度，賠償其損害。

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