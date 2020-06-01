　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣高樹鄉農友邱上泰與越南籍太太周錦秀協力種出高品質玉荷包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣高樹鄉農友邱上泰與越南籍太太周錦秀協力種出高品質玉荷包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友邱上泰與太太周錦秀協力管理4公頃的玉荷包荔枝園，今年產量比去年增加7成以上，目前正逢產期，他們每天5點多開始採玉荷包，集中包裝送行口商，籽小味甜美的玉荷包，超完美酸甜比率，賣得穩定價格。

37歲越南籍新住民周錦秀來台16年，從不會講中文到現在一口流利台語及國語，還偶而穿插著客家話，已把台灣當做自己家鄉；她說，老家越南也種田，但都種芭樂及稻米等，當地雖有荔枝，但沒台灣的玉荷包好吃。

50歲的邱上泰說，4公頃的玉荷包最早種芒果、柳丁等，50年前長輩才改種荔枝，後來才慢慢接種玉荷包；去年天氣太熱，玉荷包開花受影響，今年產量大增，幾乎每棵樹都掛滿結纍纍的玉荷包。

雖然豐收但邱上泰無奈表示，缺少人力採收，還好父母親及新住民姊妹會來幫忙，因為產期只有2星期很集中，所以每天5點多就開始工作，希望10天內把產期結束。

周錦秀手腳俐落，爬到樹上把整串玉荷包連莖葉枝條都鋸下來，再一一剪把成串的玉荷包，用搬運車載到家裏集中包裝，為工作方便，她己開搬運車，也會施肥噴藥，工作能力不輸給老公。而今年玉荷包果粒略小，但帶點微酸口感的玉荷包，正是品嘗好時機。

►自然美「超效保濕按摩卸妝膏限搶組」Day3

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
天道盟老大遭當街行刑槍殺　喪命原因超倒楣！瘋狂殺手噴火畫面曝
快訊／國1嘉義段「5車連環撞」！　2駕駛受傷急送醫
莫彩曦開箱「美國紓困支票」　金額曝光網超羨慕：太幸福了！
快訊／創刊32年　《聯合晚報》宣布6/2日起停刊
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

大武山孕育「魏爵咖啡」成長　回饋故鄉耳掛式咖啡1包13元

開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

台中連趕三場不覺得累　陳時中肯定盧秀燕「防疫螺絲鎖得很緊」

台中立委想蹭陳時中　怪市府沒通知！網友：搞錯權責了吧

陳時中和60組產業合拍行銷影片　盧秀燕大讚：防疫+拚經濟200分

陳時中逛一中街大暴動！現場「做珍奶」戴著口罩喝：大家放心出來玩

最後黃金週　罷韓團高舉「遮羞布2.0」遊行高喊：0606天佑台灣

疫情後人流首度破萬！　東大門夜市6／1日起免戴口罩

「台灣史前館」1.38億大改造　即日起封館1年整修

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

零廚藝救星！超簡單「酥炸雞腿」　口感外酥內嫩...一口咬下太滿足

陳立農遇關關跳腳「我不要錄了」XD　PK唇語遊戲..扣一題也直接贏！

埔心牧場3隻水豚寶寶誕生！　呆萌游泳+滾草地網友秒融化

小狗狗撒嬌林志穎「甜磨鼻子」　雙胞胎兒不願摸毛小孩...超懼怕XD

「懶人豐胸運動」讓妳罩杯激增　中醫食補＋按對穴道效果好4倍！

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

大武山孕育「魏爵咖啡」成長　回饋故鄉耳掛式咖啡1包13元

開心到南投旅遊！女子訂民宿親子房遭「惡霸強佔」…老闆冷處理讓網氣炸

台中連趕三場不覺得累　陳時中肯定盧秀燕「防疫螺絲鎖得很緊」

台中立委想蹭陳時中　怪市府沒通知！網友：搞錯權責了吧

陳時中和60組產業合拍行銷影片　盧秀燕大讚：防疫+拚經濟200分

陳時中逛一中街大暴動！現場「做珍奶」戴著口罩喝：大家放心出來玩

最後黃金週　罷韓團高舉「遮羞布2.0」遊行高喊：0606天佑台灣

疫情後人流首度破萬！　東大門夜市6／1日起免戴口罩

「台灣史前館」1.38億大改造　即日起封館1年整修

加了邪惡半熟蛋！台中古早味沙茶雞絲麵　還有大顆韭菜水餃

全美怒火狂燒！白宮深夜遭示威者包圍　川普一度躲「地下碉堡」避難

JR史密斯不爽車窗被砸　當街暴打白人暴徒「揍到屁滾尿流」！

影／口罩預購看過來！統一超商今天下午三點開跑「限量2.5萬盒」

解封回歸正常！高鐵宣布6/30起再大增班　每周多增加121班

快訊／台南公園水池驚見「男浮屍」！身體僵硬亡　晨運民眾一看嚇傻

桃園已婚派出所長偷吃報案辣媽　「如果被別人撞見...」上摩鐵理由超瞎

快訊／國1嘉義段「5車連環撞」！2駕駛受傷急送醫

屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

中職／詹子賢「不死三振」恍神挨罵　球迷：跑壘態度有問題

小寶寶被自己的放屁聲嚇呆！ 媽媽笑歪：消化很順暢喔XD

地方熱門新聞

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

立委想蹭陳時中　怪市府沒通知

陳時中肯定盧秀燕防疫螺絲鎖得很緊

陳時中逛一中商圈整條街全暴動

罷韓最後黃金週　遮羞布2.0上街遊行

陳時中和60組產業合拍行銷影片

東大門夜市人流破萬　6／1日起免戴口罩

仙女瀑布3年奪4命　秘境入口淪「運屍道」

以為「移民官」是客人　印尼男一開口慘了

爺沒錢坐計程車　暖警助送返院所

屏東火車站長交接　蘇清泉：台鐵未來會更好

濁幹線興建至今百年　通水典禮場面盛大

粉絲擠爆國華街　陳時中一行人提前離開

嘉縣長爆彩蛋：阿中部長下週抵嘉

更多熱門

相關新聞

即／屏東男攀爬瑪家白賓山　無生命跡象搶救中

即／屏東男攀爬瑪家白賓山　無生命跡象搶救中

62歲柯姓登山客，31日一大早獨自攀登屏東縣瑪家鄉白賓山，身體突感不適路倒，山友發現向屏東縣消防局求助，消防人員出動救護人車前往救援，發現已呈現OHCA現象，緊急送往高雄榮總醫院龍泉分院急救。

台男走私895毒磚越南落網　悲慘下場曝

台男走私895毒磚越南落網　悲慘下場曝

陳吉仲曝「3億東港碼頭工程」進度超前

陳吉仲曝「3億東港碼頭工程」進度超前

剝荔枝「陰影黑洞」不敢入嘴　萬人崩潰+1

剝荔枝「陰影黑洞」不敢入嘴　萬人崩潰+1

鮪魚價下挫漁民虧損　無力支付檢疫旅宿費

鮪魚價下挫漁民虧損　無力支付檢疫旅宿費

關鍵字：

屏東高樹邱上泰周錦秀玉荷包越南

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女東區ZARA「車震」被逮　網紅曾直擊嚇逃

22歲套房女半年沒出門原因曝！警一開差點暈倒　爸震驚

即／台中市場深夜火警　26攤商燒毀

《青春有你2》「無修音真實片」外流

象龜泡澡掉出第五條腿　飼主急了

即／台南街頭槍響！男子頭部中彈命危

5個月寶寶沒心跳頭變形！小馬辦後事崩潰

裙子掀起驚見鐵絲棒！台中150小隻女遭性侵

王晴上《玩很大》被轟臭臉道歉了！

開心到南投旅遊！民宿親子房竟被強佔

26歲小開酒駕撞死人　家屬慟：人都變形了

鯨魚媽被逼交配　海豚群急救援

范疇警示民進黨：台海3年內可能開戰

香港視帝爆大陸拍戲秘辛…女星主動給房號！

韓粉讚高雄前金「國際級馬路」　一張照歪樓

更多

最夯影音

更多
許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放

許光漢首登陸綜！　飆唱《想見你》片尾曲...謝娜心花怒放
聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

聽到哭聲！2歲童「嬰兒床越獄」　帶棉被走進1歲弟身邊陪他睡覺

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

BMW小開酒駕遭攔！狂飆撞死1人　警察視角曝「7秒就看不見車尾燈」

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

全台最便宜？吃到飽只要170元 30配料任你選... 日網紅：怎麼可能

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

《傳聞中的陳芊芊》少君被下春藥差點就..　「救人反變豬隊友」..陳芊芊被打斷想殺人XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面