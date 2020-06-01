屏東越南籍新住民周錦秀　助夫種出高品質玉荷包

▲屏東縣高樹鄉農友邱上泰與越南籍太太周錦秀協力種出高品質玉荷包 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣高樹鄉農友邱上泰與太太周錦秀協力管理4公頃的玉荷包荔枝園，今年產量比去年增加7成以上，目前正逢產期，他們每天5點多開始採玉荷包，集中包裝送行口商，籽小味甜美的玉荷包，超完美酸甜比率，賣得穩定價格。

37歲越南籍新住民周錦秀來台16年，從不會講中文到現在一口流利台語及國語，還偶而穿插著客家話，已把台灣當做自己家鄉；她說，老家越南也種田，但都種芭樂及稻米等，當地雖有荔枝，但沒台灣的玉荷包好吃。

50歲的邱上泰說，4公頃的玉荷包最早種芒果、柳丁等，50年前長輩才改種荔枝，後來才慢慢接種玉荷包；去年天氣太熱，玉荷包開花受影響，今年產量大增，幾乎每棵樹都掛滿結纍纍的玉荷包。

雖然豐收但邱上泰無奈表示，缺少人力採收，還好父母親及新住民姊妹會來幫忙，因為產期只有2星期很集中，所以每天5點多就開始工作，希望10天內把產期結束。

周錦秀手腳俐落，爬到樹上把整串玉荷包連莖葉枝條都鋸下來，再一一剪把成串的玉荷包，用搬運車載到家裏集中包裝，為工作方便，她己開搬運車，也會施肥噴藥，工作能力不輸給老公。而今年玉荷包果粒略小，但帶點微酸口感的玉荷包，正是品嘗好時機。

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