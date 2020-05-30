陳吉仲曝「3億東港碼頭工程」進度超前：可供20艘以上千噸級漁船停泊

▲鹽埔漁港泊區深水碼頭浚深工程，預計今年底完工。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

記者許展溢／屏東報導

農委會主委陳吉仲今（30日）和行政院長蘇貞昌前往屏東東港，視察鹽埔漁港泊區深水碼頭浚深工程。陳吉仲表示，原本只規劃挖深575公尺，後來加深到1093公尺，總經費近3億元，預計年底可完工，提供20艘以上千噸級漁船停泊。

陳吉仲指出，為了方便漁民作業，提升漁業競爭力，此案去年7月26日動工，原只規劃挖深575公尺，後來爭取預算下，加碼挖深到1093公尺，總經費近3億元，讓漁港效益最大化。目前工程進度超前，預計年底能完工，未來將可以同時停泊20艘以上千噸級漁船。

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陳吉仲說，今年新冠肺炎疫情對消費市場造成了一些影響，但台灣的鮪魚仍是豐收，已經交易將近1400公噸，為讓漁民順利渡過疫情難關，補助鮪魚每公斤30元，成功讓鮪魚整體市場價格維持在往年相近的水準。同時提供漁業貸款1年免息、僱用外來船員補貼、娛樂漁業補貼、漁民生活補貼等多項紓困措施，目前已經有超過25萬的漁民受惠，紓困規模超過75億元。也加強輔導外銷，例如日前石斑魚順利出口美國就是一例。

另外，陳吉仲提到，除漁港要更進一步提升基礎建設外，今年也會協助東港櫻花蝦導入HACCP魚市場工程建設，以及支持各區漁會建置冷鏈物流，讓國產魚貨的品質再提升。



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