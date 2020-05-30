　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鮪魚價格差漁民虧很大　宣稱「無力支付」船員檢疫旅宿費…盼政府伸援手

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲屏東縣漁民住在旅館隔離檢疫，一天3200元 。（圖／漁民提供 ）

▲屏東縣漁民住在旅館隔離檢疫，一天3200元 。（圖／漁民提供 ）

記者陳崑福／屏東報導

因疫情關係，遠洋漁船入境必須隔離檢疫14天，以捕釣鮪魚等為主的屏東縣琉球等地區漁民，也因魚價不理想，虧損連連，返港後還要支付檢疫住宿費用，感嘆根本活不下去，期盼政府伸出援手，幫他們支付檢疫住宿費用，度過難關。

屏東縣琉球鄉漁會總幹事蔡寶興連日來接到不少返港後居家檢疫漁民的求助，漁民們表示，受疫情波及，鮪魚價格比往年低很多，早已入不敷出，虧損連連，有船單趟出港作業，虧損了60萬元；有人虧損更多。

蔡寶興指出，由於虧損連連，避免損失擴大，只好進港休息，但因新冠肺炎關係，入港後必須檢疫14天，住在檢疫旅館，一天住宿費用要3200元，雖政府補助1000元，另向漁民收取每人2200元，扣除漁業署補助1000元外，尚需自付每人1200元，對收入銳減又虧損連連的漁民來說，增加一筆負擔，無異雪上加霜，造成漁民反彈。

他說，以琉球鄉漁民來說，捕釣鮪魚作業海域，都在關島等地區的太平洋海域為主，作業時間在45天至60天左右，遇到這波疫情，鮪魚價格下挫，漁民收入大幅減少，都在苦撐度日，不得已進港休息，根本拿不出錢來支付這筆隔離檢疫住宿費用，期盼政府伸出援手，支付檢疫住宿費用，幫他們度過漁民生涯以來遇到最大的難關。

►東森自然美的「超效保濕按摩卸妝膏85g＋防曬素顏乳SPF50 10ml」

►二手票券豐富你的生活

ET快訊
停紅燈女駕駛「神似張景嵐」　春風：是愛情吧…車窗突搖下心涼了
婆婆偷裝監視器！兒子床戰「剛脫就被打斷」　媳婦怒離婚
成龍率2600人連署挺「港版國安法」　大咖名單驚見「徐熙媛」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

解放軍模擬演練想攻占　海巡署宣布「新艇進駐東沙島」加強戰力

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

機車猛撞紅線違停貨車「竟折成U字形」　騎士慘受困車底哀號

鮪魚價格差漁民虧很大　宣稱「無力支付」船員檢疫旅宿費…盼政府伸援手

律師：通姦告民事「不用性器接合」蒐證更容易　除罪後員警都說好

女直播主「東區ZARA野戰」創法辦首例　SWAG背景起底！母公司遭爆解散

刺頸2刀殘殺榜首女友！科技男「家暴童年」曝光　獲家屬憐憫原諒逃死

高雄OL淚控總裁是狼！談公事卻「手滑進衣領襲胸」：摸一下又不會怎樣　

畫面曝！嘉義鹿草分監黃姓小三無罪釋放　孤單出獄…無人來接送

「ZARA野戰」SWAG正妹起底！從東區打到河濱　小隻馬生財有道

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

菲律賓小舞王聽音樂即興演出！ 鄰居邊笑邊錄影：他從抖音學的

鱷魚PK！大嘴咬緊半顆頭不放 搏鬥長達2小時...網驚：好凶狠

穿搭大改造！萌嬤變身18歲少女　狂秀低胸火辣身材...兒嚇傻腿軟

黑人遭跪壓致死！警辯他拒捕　目擊者打臉：根本沒有抵抗

潘瑋柏街頭狂扒滷肉飯「吃飽再外帶一碗」　影片神模仿「週刊報導」笑翻ＸＤ

解放軍模擬演練想攻占　海巡署宣布「新艇進駐東沙島」加強戰力

獨／一台要價150萬！消防新生力軍「砲塔機器人」　樹林回收場火警首次實戰

機車猛撞紅線違停貨車「竟折成U字形」　騎士慘受困車底哀號

鮪魚價格差漁民虧很大　宣稱「無力支付」船員檢疫旅宿費…盼政府伸援手

律師：通姦告民事「不用性器接合」蒐證更容易　除罪後員警都說好

女直播主「東區ZARA野戰」創法辦首例　SWAG背景起底！母公司遭爆解散

刺頸2刀殘殺榜首女友！科技男「家暴童年」曝光　獲家屬憐憫原諒逃死

高雄OL淚控總裁是狼！談公事卻「手滑進衣領襲胸」：摸一下又不會怎樣　

畫面曝！嘉義鹿草分監黃姓小三無罪釋放　孤單出獄…無人來接送

「ZARA野戰」SWAG正妹起底！從東區打到河濱　小隻馬生財有道

停久了就當自家車位！霸道阿伯「要求鄰居移車」…網更慘：我還被移到紅線

快訊／川普宣布「美終止與WHO關係」　外交部回應了！

SpaceX「星艦」原型SN4測試爆炸！今年第三次失敗

史上最佳單月表現！國際油價5月飆漲88%

「台中人超難相處」大尺度網紅被罵爆！　自曝「月收很高」還原始末：我難過到哭

不甩江啟臣嗆道歉　蘇貞昌再喊話國民黨：跟台灣站在一起！

解放軍模擬演練想攻占　海巡署宣布「新艇進駐東沙島」加強戰力

反分裂法15周年「傳遞哪些訊號？」 國台辦這樣回應

顛覆傳統、打破空間限制！　北市「酷課雲」奪亞IDC亞太智慧城市大獎

梁振英喊話港官員、人大政協！　持滙豐銀行戶口要「馬上自保」

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

社會熱門新聞

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

少女被性侵5天後自殺　高院改判乾哥5年半

通姦罪掰了！律師「6種人受益最大」

「上山採藥」出人命真相曝！小王車震完跳車慘遭輾

「東區ZARA」前拍SWAG　直播主自豪解成就

婦公園遛獒犬　街友被痛毆亡

高消車禍1死4傷106天後再傳意外　隊員攀3公尺梯重摔骨折

永和外籍男遭割脖分屍！辦案警回家秒昏：死者出現了

男為溫飽拾荒引火災遭押　父逝欲奔喪遭駁回

「ZARA野戰」SWAG正妹起底　小隻馬生財有道

台南某國小校長中午就醉了！目擊者：不是第一次

「大法官鼓勵通姦？」　司法院小編5梗圖神回

快訊／新北回收場大火！「橘紅火球」接連爆出

更多熱門

相關新聞

韓國瑜握手居家檢疫者　黃捷：市長就是破口

韓國瑜握手居家檢疫者　黃捷：市長就是破口

雖然台灣已經連續48天無本土病例，但是國外的新冠肺炎（COVID-19）疫情尚未解除警報，77艘在大西洋作業的遠洋漁船29日起將陸續返回高雄前鎮漁港，第一艘「佶洋號」上午8時入港，高雄市長韓國瑜也在上午8點45分抵達，熱情歡迎船員，並與船員握手。對此時代力量高雄市議員黃捷氣炸痛批，市長就是最大的防疫破口。

橘貓進家14天把家拆了！奴才嚇傻

橘貓進家14天把家拆了！奴才嚇傻

機車載嬰爆胎自摔　恆春警變人民「褓姆」

機車載嬰爆胎自摔　恆春警變人民「褓姆」

萬巒大橋下2男相約抓魚　一人不幸溺斃

萬巒大橋下2男相約抓魚　一人不幸溺斃

矮肥短的「蘋果絲瓜」　屏東體育教練種出心得

矮肥短的「蘋果絲瓜」　屏東體育教練種出心得

關鍵字：

屏東琉球總幹事蔡寶興漁船鮪魚

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／川普宣布：終止與WHO關係

米砂拋震撼彈「我進軍A片圈了」！

即／死亡之膝殺人　明州警察被捕

正妹彎腰「雪乳掉出」針織衣　她嬌喊：我裡面沒穿

李宗瑞翻版　外商銀行副總拍10女激戰片

影后曬學霸女兒哈佛畢業照　遭網翻22年前舊帳狂酸

陳彥婷爸霸氣「沒有聘金」：我們不賣女兒！

羅志祥IG隔35天正式發文了！　「特別感謝2個人」

「台北→墾丁」破費萬元！專家曝真相

應采兒生下第2胎！親自報喜：一家四口，感恩♥

偷裝監視器！婆婆實況兒媳床戰

即／佛洛伊德之死沸騰　白宮急封鎖

24歲妹PO「被狼父性侵多年」...警解救還原真相

舒子晨被控「要錢才聯絡」繳不出房貸借錢！

擠爆「痛風石」！看完14秒影片軟了

更多

最夯影音

更多
婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下

婆婆要求媳婦吃飽「拖地擦窗戶」　聽到林志穎要幫忙：你休息一下
舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

舒子晨私下偷簽新合約　8年老闆B2遭背叛 :不吃回頭草

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

Kimi隔7年露正臉！不捨爸媽離開「啊～」　林志穎笑虧：拍戲喔表演課上太多ＸＤ

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

大樓裝「巨大水箱」超怕衝破玻璃 狂浪在頭上拍打！網讚：好逼真

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

阿兜仔學中文選注音還是拼音？　在台14年阿根廷人：注音最標準

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面