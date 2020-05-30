鮪魚價格差漁民虧很大　宣稱「無力支付」船員檢疫旅宿費…盼政府伸援手

▲屏東縣漁民住在旅館隔離檢疫，一天3200元 。（圖／漁民提供 ）

記者陳崑福／屏東報導

因疫情關係，遠洋漁船入境必須隔離檢疫14天，以捕釣鮪魚等為主的屏東縣琉球等地區漁民，也因魚價不理想，虧損連連，返港後還要支付檢疫住宿費用，感嘆根本活不下去，期盼政府伸出援手，幫他們支付檢疫住宿費用，度過難關。

屏東縣琉球鄉漁會總幹事蔡寶興連日來接到不少返港後居家檢疫漁民的求助，漁民們表示，受疫情波及，鮪魚價格比往年低很多，早已入不敷出，虧損連連，有船單趟出港作業，虧損了60萬元；有人虧損更多。

蔡寶興指出，由於虧損連連，避免損失擴大，只好進港休息，但因新冠肺炎關係，入港後必須檢疫14天，住在檢疫旅館，一天住宿費用要3200元，雖政府補助1000元，另向漁民收取每人2200元，扣除漁業署補助1000元外，尚需自付每人1200元，對收入銳減又虧損連連的漁民來說，增加一筆負擔，無異雪上加霜，造成漁民反彈。

他說，以琉球鄉漁民來說，捕釣鮪魚作業海域，都在關島等地區的太平洋海域為主，作業時間在45天至60天左右，遇到這波疫情，鮪魚價格下挫，漁民收入大幅減少，都在苦撐度日，不得已進港休息，根本拿不出錢來支付這筆隔離檢疫住宿費用，期盼政府伸出援手，支付檢疫住宿費用，幫他們度過漁民生涯以來遇到最大的難關。

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