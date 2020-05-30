剝荔枝吃！她凝視「陰影黑洞」不敢入嘴　萬人崩潰+1：10年沒吃了

▲原PO凝視「陰影黑洞」不敢入嘴！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



網搜小組／劉維榛報導

每年5至6月是荔枝盛產季，尤其玉荷包更是極品中極品，口感甜中帶酸，且皮薄果核小、果肉結實Q彈！不過有女網友哀號，每次剝完皮，都害怕「神秘黑洞」冒出狂蠕動的噁蟲，「有沒有人和我一樣，非常怕這個洞，要看很久才敢吃？」文章貼出後，釣出近萬名網友+1自嘲，「10年不碰吃荔枝了！」

一名女網友在臉書《爆廢公社》心驚驚表示，每次剝開荔枝皮，映入眼簾是「恐怖的洞」，必須左看右看好幾次，還要再三確認沒蟲蟲或異物，才敢放入嘴中品嚐。為了要確認自己不孤單，原PO笑虧，「有沒有人和我一樣，非常怕這個洞，要看很久才敢吃？」

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貼文曝光後，果真釣出近萬名網友狂簽到，開始分享各種陰影面，「以前自從吃過有蟲蟲在裡面，之後都會看一下才吃」、「 對！龍眼也是」、「 而且只要一顆有蟲，整串都不吃了」、「+1都要先看的很仔細！下雨天過後的荔枝更多蟲」、「我小四吃到一次蛋白質後，就一直看到現在...沒動口過」、「某次發現...蟲也會從其他地方鑽出」、「我吃過正在蠕動的蟲」、「因為那個洞裡可能有住戶，10年不碰這種東西了」、「沒吃很浪費 要吃又很緊張」。

▲萬人崩潰狂+1！（圖／翻攝臉書爆廢公社）



有內行教戰一招神吃法，「肉剝起來，處理掉高蛋白寵物在吃就好了吧，先剝一整盤，等等一次吃才豪邁」、「可以用波霸的吸管把籽連著中間的洞戳起來」、「別看，由下往上吃，洞外圍一圈都別吃」、「1我都先把整串荔枝剝皮到鍋，2然後去洗手（不然接下來你吃了會中毒），3把撥好皮的荔枝去籽（順便看有沒有蟲），4開始享受，5吃不完丟冷凍（更好吃）」。