台籍男「走私895海洛因毒磚」遭逮…打破越南紀錄！悲慘下場曝光

▲台灣34歲男子在越南走私895塊海洛因毒磚，遭警方查獲。（圖／翻攝越南中央政府網站）

記者吳美依／編譯

越南胡志明市人民檢察院27日宣布，將起訴來自台灣的34歲男子陳岑偉（Chen Tsen Wei ，音譯），因為其涉嫌「販毒」；如果罪名成立，嫌犯可能面臨20年有期徒刑或是死刑。陳岑偉去年3月因走私895塊海洛因毒磚被逮，成為越南有史以來最大規模的海洛因走私案。

《越南通訊社》（Vietnam Plus）報導，胡志明市人民檢察院27日宣布，依據2015年刑法第250條，起訴犯下「販毒」罪行的陳岑偉。據悉，如果罪名成立，嫌犯可能面臨20年牢獄之災，或者遭到判處死刑。

陳岑偉去年3月27日與同為台灣人的33歲同夥顏永諸（Yen Yung Chu，音譯）合作，利用一輛貨車運送895塊海洛因毒磚，走私時遭旭門縣（Hóc Môn）警方破獲。雖然他遭到逮捕，但顏男已順利逃脫。據悉，這批毒品總重量超過316公斤，是越南有史以來規模最大的海洛因走私案。

▲據悉，陳男與同夥2018年起就時常進出越南販毒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



調查發現，陳岑偉與同夥自從2018年11月起就多次進出越南販毒，2人在此期間，曾於南部平陽省（Bình Dương）一間倉庫裡藏匿1.5噸冰毒，準備運送回台灣，但這批貨運抵達高雄港時就被台灣警方查獲。

他們去年2月又將4個裝有毒品的塑膠箱從越南寄到台灣，台灣警方接獲越南相關單位通知以後，搜索到其中3個容器，未料一無所獲，唯一裝滿毒品的塑膠箱此前已經成功送達目的地。陳岑偉與顏永諸持續販毒，同年3月11日再度入境越南，直到走私海洛因毒磚落網。

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